Paiement mobile: La Banque Populaire lance «Bpay»

En ligne avec la stratégie nationale d’inclusion financière, le groupe Banque Centrale Populaire innove et lance sa solution de paiement mobile. Baptisée « Bpay », ce portefeuille électronique, adossé à un compte bancaire, assure une praticité inédite à la réalisation des opérations de transferts d’argent et de paiement. Il permet ainsi à ses usagers de transférer de l’argent instantanément de mobile à mobile, d’effectuer des virements instantanés de mobile à compte bancaire, de réaliser différentes opérations de paiement et de suivre l’historique des opérations effectuées sur ce portefeuille électronique. Téléchargeable sur App Store et Google Play, la première version de l’application mobile « BPAY » de la Banque Populaire ambitionne de remplacer à terme, le recours au cash et aux moyens de paiement traditionnels. Elle sera enrichie de nouveaux usages au fur et à mesure du développement des écosystèmes de paiement électronique au Maroc, l’ensemble en parfaite conformité avec les standards de sécurité bancaire et informatique, ainsi qu’avec les normes en matière de protection de la vie privée.

