Paiement Mobile: Retard dans le lancement de l’offre

En dépit de l’homologation de huit entreprises pour le Switch, le lancement effectif du paiement mobile ne devrait être opérationnel qu’en 2019 et ce en raison de la poursuite de la négociation des opérateurs avec HPS SWITCH sur plusieurs clauses du contrat, notamment sur la protection des données personnelles et la garantie de la disponibilité de la plateforme, et du fait du désaccord de certaines Banques vis-à-vis de la rémunération du compte de cantonnment des établissements de paiement. Il est à noter que sur le plan règlementaire, Bank Al-Maghrib a déjà émis deux circulaires encadrant l’activité de paiement mobile et les conditions et les modalités de l’offre.

