Parade de motards: Les amateurs de Harley pétaradent à Casablanca

Legendco a choisi de rendre honneur à la communauté des motards Harley à Casablanca. Une parade pétaradante était de la partie.

Acteur incontournable sur le marché mondial mais aussi marocain de la moto, Harley-Davidson Maroc connait un succès grandissant avec un nombre de Harleyistes en augmentation constante.

Dans cet esprit, LEGENDCO, importateur et distributeur exclusif de la marque Harley-Davidson au Maroc, a organisé une parade célébrant les membres de sa communauté.

Cet événement unique a été l’occasion de démontrer la passion des motards Harley-Davidson et de dévoiler les valeurs qu’ils véhiculent.

Le coup d’envoi des festivités a été donné, samedi 12 octobre à 13 heures, avec plus de 300 participants.

Le cortège Harley-Davidson a sillonné les grandes artères de la ville blanche, afin de mettre en scène l’esprit de la marque et faire participer les Casablancais.

Assister au défilé dans leur ville des plus belles machines signées Harley-Davidson était une expérience réellement unique.

À travers cette parade, l’équipe Harley-Davidson Maroc rappelle que devenir Harleyiste, bien au-delà d’acquérir une moto prestigieuse, c’est entrer dans un univers unique, un véritable « way of life » une manière de vivre, de rouler, et de porter la marque.

La communauté Harley a d’ailleurs un planning de sorties riche avec des raids d’une journée, d’un week-end, ou de plus d’une semaine ainsi que de stages de formation et de perfectionnement à la conduite avec des formateurs agréés par Harley-Davidson.