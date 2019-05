Partage du pouvoir au Soudan: Une équation à plusieurs inconnues

La crise politique persiste au Soudan avec pour pomme de discorde le partage du pouvoir.

Les militaires veulent pérenniser leur mainmise sur les institutions stratégiques (dont les 10 postes du Conseil souverain, organe qui dirigera la transition et qui sera donc le cœur du pouvoir), alors que les manifestants exigent la restitution du pouvoir au peuple.

Civils et militaires soudanais négocient depuis des semaines le partage du pouvoir dans les organes de transition.

Les deux camps tiennent des négociations laborieuses concernant le partage du pouvoir dans ce qu’on appelle le Conseil Souverain, l’organe qui doit superviser la transition.

Après 48h de grève nationale et la poursuite des contacts entre les parties, un accord semble désormais possible.

En attendant, la rue continue de mettre la pression sur la junte.

A l’appel de l’ALC, l’organe civil en pointe de la contestation, une série de manifestations a été organisée hier soir à Khartoum.

Toutes les branches de l’Alliance pour la Liberté et le Changement étaient en conciliabule jeudi 30 mai au soir.

Partis et institutions de la coalition civile planchent sur la dernière proposition des militaires.

Rashid Saeed, l’un des porte-parole explique que les putschistes ont accepté une présidence tournante d’un an et demi et un partage équitable des postes, avec cinq membres pour chaque camp. Mais l’ALC est un ensemble hétéroclite. Chaque décision nécessite donc des tractations.

« Les avis divergent. On donnera une réponse dans les 24h », a promis Ayman Khalid, lui aussi membre de l’ALC.

L’organisation civile est divisée entre ceux favorables à un partage du pouvoir avec les militaires, et les partisans d’une ligne dure refusant toute présence d’un officier.

C’est le cas des National Consensus Forces, qui comprennent notamment Umma, le principal mouvement d’opposition et les Communistes.

« C’est compréhensible. On sort d’une dictature militaire qui a duré 30 ans. Et il y a deux semaines les putschistes ont tiré sur la foule », explique A. Khalid, qui lui serait prêt à accepter une présidence tournante, si les civils obtiennent la majorité des sièges au conseil.

R. Saïd espère qu’un consensus va rapidement se dégager et que les irréductibles accepteront en émettant des réserves. « Il faut être pragmatique », estime le porte-parole.

En attendant, la rue a décidé de maintenir la pression sur la junte en poursuivant les manifestations.

Plusieurs manifestations sont parties dans la soirée de divers quartier pour converger vers le sit-in, le centre névralgique de la révolte, dans le centre-ville.

Cette action suit 48h de grève générale.