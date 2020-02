Partenariat économique Maroc-UE : Aller plus loin…

Le Maroc et l’Union européenne ont souligné, vendredi 14 février à Bruxelles, leur volonté d’aller de l’avant dans leur partenariat économique et commercial. Une volonté réaffirmée par le ministre de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy et le commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, à l’occasion de leur première rencontre depuis l’entrée en fonction du nouvel exécutif européen, le 1er décembre dernier.

« Nous avons discuté des moyens de relancer les négociations entre l’Union européenne et le Maroc dans le commerce et autres domaines. Nous avons convenu d’aller de l’avant dans ce processus », a indiqué P. Hogan dans une déclaration à la MAP à l’issue cet entretien qui s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Maroc auprès de l’UE, Ahmed Rahhou.

Le commissaire européen qui entend se rendre prochainement au Royaume, s’attend à des progrès dans plusieurs chapitres de négociation en vue d’approfondir les relations UE-Maroc.

Il a fait part de sa satisfaction du niveau et de la qualité de la coopération entre les deux parties, souhaitant la voir se renforcer davantage avec notamment la concrétisation d’un accord de libre échange approfondi et global.

De son côté, M.H. Elalamy a indiqué que ses échanges avec le commissaire européen ont porté sur plusieurs sujets ayant trait au partenariat entre l’Europe et le Maroc. « Ce qui est très intéressant à relever, c’est le refus de l’Europe d’être fermée sur elle-même et d’être, au contraire, complètement ouverte avec une relation de partenariat avec le Maroc qui soit privilégiée et d’équité sur les relations économiques et commerciales dans le monde, ce qui correspond totalement à la philosophie de notre pays», a-t-il dit.

Et de conclure que « nous avons partagé beaucoup d’idées qui seront pour les deux parties autant de sujets de travail ensemble pour un partenariat encore plus fort pour les prochaines années, et nous sommes très optimistes ».

(Avec MAP)