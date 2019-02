Partenariats Public-Privé : La BID organise son deuxième forum à Rabat

Le Maroc a acquis une réputation de leader mondial dans le secteur des PPP, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, grâce à son environnement favorable à la facilitation des Partenariats Public-Privé. Dans ce contexte, la Banque Islamique de Développement (BID), en collaboration avec le ministère de l’Economie et des finances du Royaume, organisera le 28 février 2019 le deuxième Forum sur les Partenariats Public-Privé à Rabat.

Le Forum de cette année, qui se tiendra à hôtel Sofitel Rabat Jardin des Roses, réunira une coalition d’experts de renommée internationale, de responsables gouvernementaux et d’investisseurs privés pour débattre des moyens d’améliorer l’environnement juridique et institutionnel des PPP, notamment sur le continent africain. Parmi les intervenants déjà confirmés figurent Saad Dine El Othmani, Chef du Gouvernement marocain, Bandar Hajjar, Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement et Mohamed Benchaaboun, Gouverneur de la BID et ministre de l’Economie et des finances du Maroc. Avec le déficit actuel de financement du développement, se situant présentement à 2,5 milliards de dollars US, la BID a pour ambition d’encourager les gouvernements à adopter des règles et réglementations permettant à tous les agents économiques présents sur le marché, qu’ils soient publics ou privés, de jouer un rôle dans le développement. La journée consistera en une série de tables rondes portant sur plusieurs thèmes, incluant le potentiel des PPP à façonner les villes futures, créant un environnement propice aux PPP dans les infrastructures sociales (santé et éducation) et les mécanismes innovants pour les PPP. Pour rappel, le Maroc est l’un des principaux pays membres bénéficiaires de la BID pour les projets PPP. D’ailleurs, un projet récent s’est vu attribuer un financement de 150 millions de dollars US pour l’extension et la réhabilitation du projet du Port de Jorf Lasfar relevant de l’OCP.