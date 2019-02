Patrimoine: Le site Lixus bientôt ouvert…  

Le site archéologique Lixus de Larache sera de nouveau ouvert au public le 18 avril prochain, indique le ministère de la Culture. Site dont les travaux de restauration ont mobilisé d’importants moyens.

Le ministère a procédé à la mise en place d’une clôture de protection autour du site et à l’aménagement d’un centre pour sa promotion et la valorisation des trésors qu’il recèle, pour une enveloppe avoisinant les 10 MDH. En sus, 1,8 MDH ont été également dédiés au parcours des visites, à l’accès au site et à la valorisation de ses composantes. Lixus, considéré comme la plus ancienne cité au Maroc et l’une des premières villes antiques de la Méditerranée occidentale, sera restauré grâce à un programme de partenariat avec l’ambassade d’Italie à Rabat, l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et l’Université italienne de Sienne.