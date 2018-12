Pêche côtière et artisanale : Légère reprise des captures à fin octobre

Les indicateurs du secteur de la pêche côtière et artisanale continuent leur redressement au terme des dix premiers mois de 2018, favorisé par le bon comportement enregistré au cours des quatre premiers mois de la deuxième moitié de cette année. En effet, le volume des débarquements du secteur s’est renforcé de 18,4%, au cours du mois d’octobre 2018, après une hausse de 5,4% au T3-2018 et une baisse de 11% à fin juin 2018. Compte-tenu de cette évolution, le volume de ces débarquements s’est replié de 1,7% à fin octobre 2018, après un retrait de 5,7% à fin octobre 2017.

De son côté, la valeur marchande de ces débarquements s’est appréciée de 10,6% au terme des dix premiers mois de 2018, après une baisse de 1,4% à fin juin 2018 et une augmentation de 6,5% il y a une année, tirant profit d’une progression de 27,8% durant les quatre premiers mois de la deuxième moitié de 2018. Cette progression découle, principalement de la bonne tenue de la valorisation des captures des céphalopodes (+30,1%) et des poissons pélagiques (+3,4%).

