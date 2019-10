Phœniciculture: Ouverture à Erfoud de la 10ème édition du SIDATTES

Les professionnels du secteur de la Phœniciculture ont rendez-vous, à Erfoud, avec la 10ème édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES) qui se tient du 24 au 27 octobre sous le thème : « Palmier dattier, levier de l’emploi et pilier de l’économie oasienne». Pendant 3 jours, le SIDATTES entend souligner le rôle et le poids de la filière dans l’émergence d’une classe moyenne agricole.

La création par la filière d’emplois à valeur ajoutée sera ainsi au cœur des discussions.

Ce rendez-vous est le moment propice pour débattre et jauger les mesures mises en place pour mieux structurer la filière dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Le PMV a amené la professionnalisation de cette activité autrefois considérée comme mode de vie de la population oasienne.

Aujourd’hui, l’ensemble des intervenants dans l’amont et l’aval de la production de dattes sont regroupés dans le cadre d’une interprofession.

Un contrat programme, d’une enveloppe de 7,8 milliards de dhs a été signé entre l’Etat et cette interprofession sur la période 2010-2020 pour le développement de la filière et pour encadrer l’ensemble des actions menées pour son développement.

Plusieurs objectifs de ce contrat-programme ont déjà été atteints, notamment en matière de plantations où l’objectif des 3 millions de pieds sera atteint d’ici la fin 2019, soit un an avant l’échéance.

Le PMV a également a fortement favorisé la création des coopératives dans le but d’encadrer les petits agriculteurs dans l’espace oasien permettant ainsi de passer de 1.128 au lancement du PMV en 2008 à près de 5.000 coopératives actuellement.

Une production record en 2019-2020

Au niveau de la production, Le Maroc maintient sa place de 12ème plus grand producteur de dattes et conforte son positionnement avec une production prévisionnelle record de 143.000 T pour la campagne 2019-2020, en hausse de 41,3 % par rapport à la campagne 2018-19.

Il est à souligner qu’une vraie montée en puissance de ces indicateurs est attendue pour 2022 avec l’entrée en production l’ensemble des palmiers plantés.

Les réalisations dans le domaine de la valorisation sont aussi importantes, avec une capacité de conditionnement de près de 25 000 T, pour un objectif à terme de 30 000 T. Pour ce qui est de la part de cette culture par rapport eu revenu agricole des oasis, la filière du palmier dattier contribue aujourd’hui à hauteur de 60% dans la formation du revenu agricole au sein des oasis.

Elle fournit 3,6 millions de journées de travail pour plus de 2 millions d’habitants.

Le patrimoine phœnicicole national se caractérise en outre par une évolution croissante de la surface cultivée, qui atteint 61 000 ha cette année, contre 48 000 ha en 2010.

Porteur de richesses et de potentiels, l’écosystème oasien bénéficie pleinement de l’activité phœnicicole, qui est aujourd’hui le principal pilier de son économie.

Elle génère un chiffre d’affaire moyen annuel allant jusqu’à 2 milliards de dirhams et a procuré aux phoeniciculteurs une valeur ajoutée moyenne de 1,42 milliard de dirhams entre 2015 et 2018.