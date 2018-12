Photovoltaïque: Un label de qualité lancé

Le secteur du solaire photovoltaïque vient d’avoir son propre label national de qualité. Baptisé « TaQaPro », et créé à l’initiative de l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), l’Association marocaine de l’industrie solaire et eolienne (AMISOLE) et le Cluster Solaire, ce nouveau label vise à inscrire les entreprises et installateurs de systèmes solaires photovoltaïques dans une démarche «qualité», afin que les utilisateurs puissent bénéficier d’une installation fiable, pérenne et qui répond à leurs besoins. « TaqaPro », conçu avec l’appui de la Coopération technique allemande (GIZ), se décline en trois types: TaqaPro Pompage pour les installations de pompage dans l’agriculture, TaqaPro PV pour les petites installations et TaqaPro PV+ pour les installations de plus grande taille. Le label est octroyé sur la base d’un processus comprenant un certain nombre de critères d’éligibilité, ainsi qu’une formation des installateurs validée par un test final, précisent les promoteurs de cette initiative. Les entreprises qui optent pour ce label s’engagent à respecter ses règles, à travers la signature d’une charte déontologique qui prévoit notamment la possibilité d’audits de leurs installations.

Related