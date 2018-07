PIB – Classement : Le Royaume 7è puissance économique du Continent

A défaut d’avancer plus vite, le Maroc perd une place dans la course au leadership économique continental.

Avec un PIB qui avoisinait les 109,1 milliards de dollars en 2017, le Royaume s’est vu ainsi déclassé à la 7è place des économies africaines les plus créatrices de richesses. C’est ce qui ressort du dernier classement par le PIB de la banque mondiale. Il est devancé par le Nigéria avec 375,7 milliards de dollars, l’Afrique du Sud avec 349,4 milliards de dollars, l’Égypte avec 235,3 milliards de dollars, l’Algérie avec 170,3 milliards de dollars, l’Angola avec 124,2 milliards de dollars et enfin le Soudan avec 117,4 milliards de dollars. Avec un PIB estimé à plus de 19.390 milliards de dollars, les Etats-Unis s’imposent toujours comme étant la première puissance économique mondiale. Ce pays est suivi par la Chine avec plus de 12.237 milliards de dollars. Le Japon est 3è avec 4.872 milliards de dollars, l’Allemagne est 4è avec 3.677 milliards de dollars ainsi que le Royaume-Uni qui est 5è puissance économique du monde avec 2.622 milliards de dollars. L’Inde est 6è avec 2.582 milliards de dollars.