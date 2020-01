Plan d’accélération de la TPE: La BCP retrousse les manches

Le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a présenté, mercredi à Casablanca, son «plan d’accélération de la très petite entreprise (TPE)».

Il s’agit là d’un ambitieux programme mobilisant l’ensemble des forces vives de la Banque pour soutenir, accompagner et dynamiser le tissu entrepreneurial marocain.

Il faut dire qu’en plus de l’offre produit dédiée, le groupe BCP a engagé, en partenariat avec les collectivités territoriales, un large programme d’inclusion économique des TPE et des autoentrepreneurs à l’échelle nationale.

Un engagement, comme l’a rappelé le président directeur général du Groupe, Mohamed Karim Mounir, qui trouve pour source le discours royal du 11 octobre 2019 qui a fortement interpellés les banques nationales.

«Car il a une résonance toute particulière pour notre Groupe qui demeure fortement attaché à ses valeurs de citoyenneté, proximité, innovation et performance, et qui ressent à travers cet appel, l’urgence de partager davantage autour de ses atouts et surtout de revisiter certains aspects de son dispositif à l’endroit des très petites entreprises», a t-il déclaré lors de la conférence de presse dédiée à la présentation de ce Plan.

Selon M.K. Mounir, la TPE rassemblerait, d’après les dernières statistiques, près de 2 millions d’unités, dont la majorité évolueraient dans le secteur de l’informel, tandis que 2 millions d’entrepreneurs pourraient prétendre au statut de l’autoentrepreneur.

Cela représente un gisement de croissance important, mais c’est aussi un sujet de fragilité, car les 2/3 des nouvelles unités disparaissent avant d’atteindre leur cinquième année d’existence, entraînant avec elle les emplois et les richesses créés.

Le président de la BCP a enchainé en rappelant que le group qu’il pilote avait, dès 2016, repensé les fondements de sa stratégie en faveur de la TPE et laquelle ayant été conçue en se nourrissant de l’écoute des TPE, et de focus groupes avec des experts régionaux et internationaux.

Cela lui a permis de disposer d’une nouvelle approche segmentée, d’une offre de produits et de services étoffée, et en adéquation avec les attentes des TPE.

Partant de là, la nouvelle stratégie du Groupe BCP en faveur de la TPE telle que présentée par le directeur général Banque de détail, Jalil Sebti, a s’articule autour de 3 axes clés, à savoir, une expérience client améliorée avec des processus optimisés et des compétences renforcées, un réseau de 2.000 points de contact dont 181 agences dédiées aux TPE et des partenariats avec les régions pour un écosystème inclusif.

Aussi, selon J. Sebti, et afin d’offrir aux entrepreneurs et porteurs de projets une prise en charge complète et de qualité, la Banque Populaire a procédé à la digitalisation de ses processus internes d’octroi de crédit à la TPE et a également dispensé des formations de haut niveau à destination de sa force commerciale, ce qui a permis d’étendre les capacités d’accompagnement des TPE à l’ensemble des agences Banque Populaire à travers le Royaume.

La BCP, a t-il poursuivi, a désigné un réseau national de 181 agences entièrement dédiées aux TPE et mobilise le réseau de sa fondation Attawfiq Micro-Finance, notant que la contribution d’Attawfiq Micro-Finance dépasse largement le cadre du financement, puisque des cycles de formation aux différentes dimensions de l’entrepreneuriat sont également dispensés dans les 500 branches qui composent son réseau.

En outre, la Banque Populaire a entamé une série d’initiatives avec différentes Régions pour créer des écosystèmes inclusifs à même d’accélérer le développement des TPE et accompagner efficacement les porteurs de projets.

«À ce jour, deux conventions ont été signées entre le groupe BCP et les Régions de l’Oriental d’une part, et de Marrakech-Safi d’autre part», a fait savoir J. Sebti, notant que «d’autres conventions sont en cours de concrétisation, en partenariat avec les Conseils Régionaux, les Wilayas et les CRI, et qui visent à accompagner le tissu entrepreneurial et à appuyer l’investissement par le biais de solutions dans les domaines, entre autres, du foncier, des locaux industriels et commerciaux et du financement».

Enfin, et parallèlement au renforcement de sa stratégie dédiée aux entrepreneurs, le groupe BCP a lancé une campagne de communication TPE multi-supports, à travers laquelle la Banque rend hommage à ces entrepreneurs qui se « retroussent les manches » au quotidien, déterminés à entreprendre, à réussir et à grandir.