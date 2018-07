Plan national de la réforme de l’administration: L’approche «projet» adoptée

Plusieurs contrats des projets du Plan national de la réforme de l’administration 2018-2021, qui s’inscrivent dans le cadre de l’instauration d’un système contractuel visant l’efficacité des performances et la réalisation des objectifs des chantiers et projets définis dans le programme gouvernemental de la qualification et de la réforme de l’administration, ont été signés, jeudi à Rabat, en présence du ministre chargé de la Réforme de l’administration et de la fonction publique, Mohamed Benabdelkader.

Cette nouvelle méthodologie dans la gestion des réformes « à travers les projets », est fondée sur 24 projets englobe 4 changements organisationnel, gestionnaire, numérique et éthique qui reposent sur 4 fondements : la législation, la communication, l’évaluation et la coopération. Il a ajouté que des contrats d’engagement seront signés par les directeurs responsables de chaque projet.

Les orientations générales de la réforme, à travers cette panoplie de projets et la méthodologie de gestion, incluses dans les contrats qui seront signés par les chefs de projets et leurs superviseurs ainsi que par le secrétaire général du ministère, exigent d’informer l’opinion publique sur les étapes de ce grand chantier national.

Ainsi la contractualisation et l’engagement constituent la base de la méthodologique d’élaboration des contrats du Plan national de la réforme de l’administration 2018-2021.

Pour ce qui est des projets en soi, ils portent notamment sur la Charte de la décentralisation administrative, le programme national pour l’amélioration de l’accueil, la charte des services publics, la gestion des compétences, ainsi que la restructuration de la fonction publique, et le planning d’orientation de la transformation numérique de l’administration publique.

Il s’agit aussi du Gateway, du développement du système de réception et de traitement des observations et recommandations et doléances du public et du suivi de la mise en œuvre des projets de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et la gestion du temps de l’administration publique, ainsi que du plan d’action de la mise en application de la stratégie d’institutionnalisation du genre dans la fonction publique.

Ces projets bénéficient du soutien des partenaires internationaux, dont l’Union européenne, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour la femme et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.