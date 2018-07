PLF 2019 : Le Gouvernement accélère les préparatifs

Le ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Boussaid, a exposé le contexte de l’élaboration du projet de loi de finances 2019 (PLF) devant le conseil de gouvernement réuni jeudi à Rabat.

Selon M. Boussaid, l’année 2019 sera marquée par des contraintes et défis liés notamment à la montée des tendances protectionnistes au niveau de l’économie mondiale et à la hausse des cours du pétrole. Ces contraintes se rapportent aussi aux attentes du milieu économique national à la lumière des défis relatifs à l’investissement privé et aux recettes fiscales, ainsi qu’aux attentes des citoyens qui espèrent une amélioration de la qualité des services et une augmentation du pouvoir d’achat, a ajouté le ministre.

Ces contraintes imposent au gouvernement une identification claire des priorités, à savoir la consécration de la vocation sociale et économique du PLF2019 et la poursuite des réformes structurelles, particulièrement ce qui a trait à la régionalisation avancée et à la réforme du système judiciaire, a-t-il estimé.

Ces priorités doivent aussi porter sur la réduction des disparités sociales et spatiales, l’accompagnement de l’entreprise nationale, particulièrement les petites et moyennes entreprises, la stimulation de l’investissement privé et la protection du consommateur, ainsi que la poursuite des réformes relatives à la retraite, l’enseignement et à la santé, tout en accordant un intérêt particulier à la lutte contre le chômage des jeunes, à l’élargissement du régime de la couverture sociale et à la lutte contre la corruption.

M. Boussaid a également présenté un nombre d’indicateurs qui montrent en filigrane les « efforts exceptionnels » fournis dans le cadre de l’exécution de la loi de finances 2018, notamment l’effort fiscal destiné à appuyer l’entreprise et à résoudre la problématique des crédits de TVA, ainsi que les subventions dédiées aux secteurs sociaux, en particulier ceux de l’enseignement, la santé et de l’emploi.

Le ministre a aussi mis en exergue l’effort déployé en matière d’appui à l’investissement public et de réduction de l’endettement du trésor, précisant qu’il va présenter, lors du prochain conseil du gouvernement, les indicateurs chiffrés de l’exécution de la loi de finances actuelle. Le gouvernement devrait selon son porte-parole tenir, au cours de ce mois, une conférence sur les priorités du PLF 2019. Affaire à suivre.