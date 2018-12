PLF 2019: Le projet adopté par les deux chambres

La Chambre des représentants a adopté à la majorité, en deuxième lecture, le projet de loi de finances n° 18.80 pour l’exercice financier 2019, lors d’une séance plénière mardi. Le texte a reçu l’aval de 158 députés et a été rejeté par 56 autres, sans aucune abstention. La chambre basse a ainsi adopté tous les amendements apportés par les Conseillers à l’exception de la progressivité de la TIC selon la teneur en sucre. Au final, et sur un total de 219 amendements présentés, 156 ont été retirés (soit 72% du total) et trente-trois d’entre eux ont pu être finalement retenus (61%). Ces amendements de portée sociale qui consistent à préserver le pouvoir d’achat du citoyen portent principalement sur l’exonération de la TVA avec une remise sur les médicaments, dont le prix dépasse en vertu d’un texte réglementaire un montant de 588 DH hors taxe, et l’augmentation du montant des bons relatifs aux frais de nourriture délivrés par les employeurs à leurs employés. Enfin, la Loi a été transférée au Bulletin officiel pour promulgation.

