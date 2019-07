Plus de 13 milliards de Dh pour les ONG en trois ans: Les largesses de l’Etat…

En dépit des critiques qui fusent de temps à autres sur les bénéficiaires des largesses de l’Etat parmi le tissu associatif, Mustapha El Khalfi garde son flegme.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile a annoncé que le soutien financier aux associations a augmenté d’un milliard de dirham en une année, entre 2016 et 2017. 2.500 ONG en ont bénéficié, a-t-il précisé au cours de la présentation des rapports annuels de partenariat entre l’Etat et la société civile.

Le constat global fait état d’une progression de l’aide financière passée de 4,2 milliards de dirhams en 2015 à 4,3 milliards de dirhams en 2016 et 5,1 milliards de dirhams en 2017, soit 13,7 milliards de dirhams au total durant ces trois années.

« C’est ce qui montre la volonté du Maroc d’adopter un partenariat avancé avec la société civile en mobilisant des moyens financiers », a déclaré M. El Khalfi à l’occasion. Et d’insister sur l’importance, aujourd’hui, de « redoubler ces moyens ».

Ce sont 23 secteurs ministériels qui représentent « l’acteur principal de cet appui », ajoute le ministre soulignant que ce financement est destiné aux projets lancés notamment dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’agence nationale de lutte contre l’analphabétisme ayant nécessité environ 400 MDH.

En plus des départements du gouvernement, les établissements et entreprises publics ainsi que les collectivités territoriales apportent aussi leur eau au moulin de cet appui aux associations.

Les conseils des régions ont mobilisé 210 millions de dirhams dans ce cadre en 2016 et 258 millions de dirhams l’année suivante au profit de 1293 associations partenaires de plus en plus nombreuses à en profiter.

Selon M. El Khalfi, celles-ci ont plus que doublé dans le cadre des partenariats avec les établissements et entreprises publics en passant de 3.000 à 6.800 au cours des deux années (2016-2017).

Les partenariats scellés avec l’Etat ont donc progressé logiquement: de 5.084 en 2016 à 7.759 en 2017.

D’autres le seront bientôt, puisque de nouveaux appels à proposition d’appui aux programmes seront lancés dans les prochaines semaines.