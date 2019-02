Plus de 30.000 raids de la coalition en Irak et en Syrie: Les dégâts minorés…

La coalition dirigée par les États-Unis a reconnu la mort de 1.190 civils en Irak et en Syrie dans des raids effectués de 2014 à 2018, d’après une déclaration de la coalition.

Des chiffres qui paraissent bien faibles face à ceux établis par l’agence Associated Press qui dénombrait entre 9.000 et 11.000 civils tués par la coalition simplement pour la bataille de Mossoul, en Irak.La chaîne de télévision al Ikhbariya a annoncé que cinq enfants et trois femmes avaient perdu la vie mercredi dans un nouveau bombardement de la coalition internationale dans le gouvernorat syrien de Deir Ez-Zor.



L’opération de la coalition internationale, sous commandement US, avait débuté en juin 2014 en Irak, et en septembre de la même année en Syrie, où la coalition opère sans l’accord des autorités du pays.

D’août 2014 à août 2018, la coalition a réalisé, selon ses propres informations, 30.008 raids aériens en Irak et en Syrie.

Le gouvernement syrien s’est adressé à de très nombreuses reprises au Conseil de sécurité des Nations unies pour lui demander de condamner les opérations de la coalition qui font des victimes civiles et qui portent un préjudice matériel aux infrastructures.