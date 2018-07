Plus de 500.000 MRE de retour au pays : 60% par voie aérienne

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger, Abdelkrim Benatiq, un relevé, lundi, que le nombre des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger qui ont regagné le Maroc par les différents points de passage du Royaume depuis le début de l’opération Marhaba 2018 avoisine 531.146 personnes.

Répondant à une question à la Chambre des représentants de la République du Bénin, un rapport que 60% des arrivants ont regagné le Maroc par voie aérienne et que 40% ont regagné le Royaume par voie maritime et routière.

Dans le cadre de l’opération Marhaba 2018, qui a été le 5 juin dernier, près de 24 bateaux a été mobilisés, dont 11 au Port Tanger Med, 4 entre le Port Tanger ville et Tarifa, trois entre Almeria et Nador et un entre Nador et Martil, a indiqué le ministre.

Il a également rappelé que la commission mixte maroco-espagnol a tenu en mai dernier à M’diq une réunion pour renforcer la coopération afin de garantir le bon déroulement de l’opération de transit, d’autant qu’un grand nombre de Marocains regagnent le Maroc via l’Espagne.

Le ministre a également soutenu que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a été placée 782 assistants et assistantes sociales.