Plus de 68 millions de réfugiés: Les chiffres choc du HCR

Selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le nombre de réfugiés et de déplacés internes suite aux conflits dans le monde s’est élevé à 68,5 millions en 2017. Il s’agit d’un nouveau « record », pour la cinquième année consécutive et d’un triplement depuis 2000.

Dans son rapport annuel dévoilé ce mardi, le HCR décrit précisément la situation de ces personnes déplacées de force à travers le monde. Cette catégorie inclut les réfugiés qui sortent de leur pays d’origine, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays.

Comparée à 2016, la situation s’est largement aggravée. Avec 2,9 millions de déplacés en plus, elle dépasse largement la progression entre 2015 et 2016 (plus de 300 .000 environ). Les experts de l’ONU expliquent cette progression par le fort accroissement du nombre de réfugiés, tandis que le nombre de déplacés internes a très légèrement diminué. Au total, une personne sur 110 est aujourd’hui déplacée dans le monde.

Cette forte hausse du nombre de personnes déplacées s’explique notamment par la crise en République démocratique du Congo, la guerre au Soudan du Sud et la fuite de centaines de milliers de réfugiés rohyingas vers le Bangladesh depuis la Birmanie. La guerre en Syrie pèse également sur les statistiques.

« Nous nous trouvons à un moment décisif où la réponse appropriée aux déplacements forcés à travers le monde exige une approche nouvelle et plus globale afin que les pays et les communautés ne soient plus laissés seuls face à ces situations », a déclaré le Haut Commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi.

Selon le HCR, « les réfugiés qui ont fui leurs pays pour échapper aux conflits et à la persécution représentent 25,4 millions sur les 68,5 millions de personnes déracinées, soit un accroissement de 2,9 millions par rapport à 2016 et aussi la plus forte augmentation jamais enregistrée par le HCR pour une seule année ».

Pour les accueillir, les pays développés sont presque invisibles, malgré les polémiques régulières. La Turquie demeure le premier pays d’accueil de réfugiés en valeur absolue, avec une population de 3,5 millions de réfugiés, principalement des Syriens, tandis que le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés au regard de sa population nationale – environ un quart.

Depuis 2008, on remarque également la présence constante du Pakistan et de l’Iran parmi les cinq pays accueillant le plus de réfugiés au monde. L’arrivée des réfugiés syriens dès 2013 est très visible, avec une présence turque extrêmement importante.

Le rapport montre également que la perception des déplacements forcés est « en contradiction flagrante avec la réalité ». Il dénonce ainsi « l’idée reçue selon laquelle les personnes déracinées à travers le monde se trouveraient principalement dans des pays de l’hémisphère Nord » alors que les statistiques montrent que 85 % des réfugiés vivent dans des pays en développement. Depuis 2013, la proportion a dépassé les 80 %, alors qu’elle était d’environ 70 % entre 1992 et 2001.

De fait, comme l’explique le HCR, les réfugiés ont tendance à privilégier les pays proches de leur pays d’origine. Durant les années 2000, le Pakistan a ainsi accueilli jusqu’à 1,9 million de réfugiés, principalement afghans.

Au-delà des réfugiés, le plus gros des déplacés le sont à l’intérieur de leur propre pays. En 2017, on en dénombrait 40 millions, un chiffre en très légère baisse sur un an. La Syrie reste le pays avec le plus grand nombre de déplacés internes, suivie par la Colombie, la République démocratique du Congo et l’Afghanistan.

Parallèlement, le nombre de demandeurs d’asile qui étaient toujours en attente de l’obtention du statut de réfugié fin 2017 a augmenté d’environ 300.000 pour atteindre 3,1 millions.

En ce qui concerne les réfugiés, un peu plus d’un cinquième sont des Palestiniens, qui relèvent de la compétence de l’UNRWA. Les autres proviennent, pour une grande majorité de cinq pays seulement : Syrie, Afghanistan, Soudan du Sud, Birmanie et Somalie.