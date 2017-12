Politique migratoire de l’Algérie: Des expulsions par milliers…

Le ministre algérien de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a souligné que son pays a procédé à l’expulsion de pas moins de 10 000 migrants subsahariens. Ces opérations baptisées « reconduction aux frontières » auraient été faites, selon le responsable algérien qui en parlait vendredi, auraient été faites en concertation avec les pays concernés. Une rhétorique soft pour faire oublier et la vidéo virale qui consacre les mauvais traitements infligés par l’Armée algérienne aux immigrants et les déclarations approximatives faites par de hauts responsables algériens à l’endroit des migrants. Ahmed Ouyahia, l’actuel Premier ministre, n’avait-il pas déclaré es qualité de chef de cabinet à la présidence que les migrants subsahariens étaient source de drogue, de criminalité et de plusieurs autres fléaux. Plus, Abdelkader Messahel n’a pas tardé à appuyer les déclarations de Ouyahia en considérant les migrants «clandestins» subsahariens comme une menace à la sécurité nationale.

Depuis les camps installés dans les wilayas du Sud, essentiellement à Tamanrasset, ces milliers de migrants, ont été rapatriés avec une petite somme d’argent dans la poche.

Le ministère algérien des Affaires étrangères, qui avait insisté sur le fait que cette opération a été faite en concertation avec les pays d’origine, avait clairement déclaré que l’Etat algérien ne veut pas de migrants clandestins sur son territoire d’où justement ces opérations de rapatriement qui s’inscrivent dans le cadre d’une série de mesures lancées en coordination avec les pays de l’Afrique subsaharienne, notamment le Mali et le Niger, afin de juguler les flux migratoires vers le sol algérien et lutter contre l’immigration irrégulière et les réseaux de la traite des personnes.