Pour conjurer la sinistrose en Algérie: Bouteflika fait dans la théorie du complot

Voilà une sortie pas comme les autres en Algérie. A l’approche de la présidentielle prévue en avril 2019, le Président Abdelaziz Bouteflika a dénoncé mercredi, via un discours lu par Habba El-Okbi, secrétaire général à la présidence, les tentatives de certaines parties de porter atteinte à l’Algérie, en appelant le peuple algérien à faire front commun derrière ses institutions.

Lu lors de la cérémonie d’ouverture de la rencontre entre le gouvernement algérien et walis (préfets), le chef de l’État algérien a pointé du doigt les «manœuvres malintentionnées qui guettent l’Algérie à l’approche de chaque scrutin».

Évoquant les propos de certains responsables politiques qui tentent de réduire à néant les réalisations de ses 20 ans à la tête de l’Algérie, A. Bouteflika a dénoncé des «aventuriers qui propagent le désespoir pour détruire ce qui a été construit par toute une génération».

Tout en mettant en garde contre les «basses manœuvres» qui visent l’Algérie et son peuple, Abdelaziz Bouteflika a appelé ce dernier à «se rassembler autour des institutions de l’État» et à «conserver et à protéger l’identité du peuple algérien mais sans surenchère».

Face à cette situation préoccupante, aggravée par l’instabilité externe à la frontière est du pays, partagée avec la Tunisie et la Libye, et à la frontière sud limitrophe avec la région du Sahel où sévissent des groupes terroristes sur fond de grave crise migratoire, le Président Abdelaziz Bouteflika avait appelé le 20 août les Algériens à créer un front populaire interne pour garantir la stabilité du pays, prenant en exemple les éléments de l’armée (ANP) et autres organes de sécurité. C’était avant que le scandale de la cocaïne ne souffle plusieurs généraux et le « coup d’Etat » qui a affecté le FLN.