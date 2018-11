Pourparlers de Genève sur le Sahara: Un format inédit

Dans un message envoyé le 21 novembre aux quatre parties attendues aux pourparlers de Genève, Horst Köhler, envoyé personnel du SG de l’ONU pour le dossier saharien a défini l’ordre du jour, précisé l’architecture des délégations qui vont représenter les parties, en l’occurrence le Maroc, l’Algérie, le Polisario et la Mauritanie, et en a tracé les objectifs. Ces pourparlers qui se tiendront les 5 et 6 décembre prochain représentent une première manche de dialogue destinée à relancer le processus de négociations pour trouver une issue politique au conflit du Sahara, basée sur l’esprit du compromis et du réalisme.

Concernant l’architecture de la délégation marocaine attendue en Suisse, force est de constater que deux élus des provinces du sud marocain seront présents aux côtés du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le directeur général de la DGED (Direction générale des études et de la documentation), Mohamed Yassine Mansouri. Il s’agit en effet du président de la Région Laâyoune-Sakia El Hamra, Hamdi Ould Errachid, et du président de la région Dakhla-Oued Eddahab, Ynja El Khattat.

Côté algérien, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, conduira une délégation composée de son conseiller politique Abdellah Baali et de l’ambassadeur d’Alger à l’ONU, Sabri Boukaddoum.

S’agissant du front Polisario, seront du voyage Khatri Addouh, soi-disant « président du parlement sahraoui », M’Hammed Khaddad, « ex-chef de la sécurité militaire » et Fatma El Mehdi, présidente d’une officine chargée de la défense des droits des femmes.

La Mauritanie, elle, sera représentée par son MAE, Ismaël Ould Cheïkh Ahmed.

Fait inédit, les quatre parties auront le même statut, ce qui revient à enterrer l’ancien format « 2+2 » (Maroc et Polisario, considérés comme étant « parties au conflit ». L’Algérie, et accessoirement la Mauritanie, participera en tant que partie au conflit. Résultat: l’ONU opte désormais pour le format « 4+4″, ce qui revient à attribuer au conflit une dimension régionale, contre la volonté d’Alger qui s’est toujours évertué à conférer au différend une dimension bilatérale entre le Maroc et le front Polisario.

On notera qu’il ne s’agit pas, pour l’occasion, d’un nouveau round de négociations, comme la partie adverse tentait de le faire accroire, mais plutôt d’une table ronde destinée à tester la volonté des quatre parties de s’engager dans un nouveau processus.

C’est la première fois que les parties vont pouvoir se retrouver, depuis fin mars 2012, année à laquelle le processus de Manhasset a été bloqué, en raison de la position contreproductive d’Alger et du Polisario, arcboutés à la thèse de l' »indépendance », écartée par l’ancien émissaire onusien, le diplomate néerlandais Peter van Walsum, et par le Conseil de sécurité qui a appelé, comme le prouvent les résolutions ad hoc, à des négociations sur la base du réalisme et du compromis pour trouver une solution politique pratique et pragmatique au conflit plus que quarantenaire autour du Sahara marocain.