Première mission sous mandat de F. Bouayach: L’état de santé de Zefzafi n’inquiète pas, assure le CNDH

Le CNDH affirme, dans un communiqué, avoir dépêché, sur une décision de la présidente du Conseil, une délégation composée de trois personnes, dont un médecin légiste, pour s’informer de l’état de santé de Nasser Zefzafi, et de son dossier médical.



La délégation du CNDH s’est rendue prison locale de Ain Sebaa 1 à Casablanca, où elle a eu des rencontres avec l’administration de l’établissement pénitentiaire, avec N. Zefzafi ainsi qu’avec les deux médecins de la prison, précise la même source, ajoutant qu’elle a examiné le détenu, pris connaissance de son dossier médical et consulté les enregistrements de ce qui s’est passé le samedi 26 janvier 2019.

La délégation a élaboré un rapport sur cette visite, auquel est jointe une annexe détaillée sur l’état de santé de Zefzafi, ajoute le communiqué, notant que ce dernier a subi, le 26 janvier 2019, trois examens radiologiques et sept examens médicaux de différentes spécialités, réalisés par des médecins spécialistes du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Le rapport du médecin légiste mandaté par le CNDH révèle que l’état de santé de N. Zefzafi ne suscite aucune inquiétude et recommande à l’administration de la prison de procéder à des examens complémentaires. Cela tranche avec les affirmations du père du détenu qui avait annoncé il y a quelques jours que son fils souffrait des « symptômes d’un AVC ».

A souligner que le CNDH, qui suit les différentes phases du procès des manifestants d’Al-Hoceima, publiera son rapport avec ses observations, après le prononcé du verdict par la Cour d’appel de Casablanca.