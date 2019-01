Présence française au Levant: Macron exhibe la carte Daech

Emmanuel Macron présentait ses vœux aux armées jeudi sur une base militaire proche de Toulouse. Il a affirmé que la France restait engagée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans la stabilisation du Moyen-Orient.



Dès le début de son discours, E. Macron s’est adressé à la grande famille des militaires. Les jeunes engagés, les blessés, mais aussi les retraités de l’armée. « Soyez fiers, fiers de servir la France. Parce qu’il n’y a rien de plus noble que de servir son pays, son avenir. Et qu’il n’est rien de plus fort, de plus noble, que de se battre pour les valeurs universelles de la France. Ses valeurs universelles qu’elle défend depuis si longtemps », a déclaré le chef de l’Etat.

Dans ses vœux, Macron est revenu sur les engagements extérieurs et rappelé que la France allait conduire ses opérations au Sahel « dans la durée ». « Nous ne faiblirons pas », a-t-il dit, en souhaitant rassurer les partenaires africains de la France.

Nombre de soldats rencontrés ce jeudi à Toulouse iront rejoindre les rangs de l’opération Barkhane, a souligné le président. Mais « notre première ambition est de porter les armées africaines à un niveau leur permettant de repousser les djihadistes », a-t-il rappelé, avant d’évoquer la montée en puissance de la Force conjointe du G5 Sahel. « Les prochaines semaines seront décisives », a affirmé E. Macron. Le chef de l’Etat a présenté la stratégie de la France qui repose sur une « nouvelle manière de faire la guerre » en associant de « manière inédite les efforts de défense, les efforts de développement et les efforts diplomatiques ».

Concernant enfin la lutte contre l’organisation Etat islamique au Moyen-Orient, « toute précipitation à se retirer serait une erreur », a redit le chef de l’Etat. « Le combat n’est pas terminé ». Les prochaines semaines et prochains mois seront déterminants, car « nous voulons gagner véritablement cette guerre contre Daech ». La France restera engagée cette année au Levant, mais « nous adapterons notre dispositif », a conclu le président.