Présidence de la Confédération du Patronat: S. Mezouar souffle le fauteuil à Marrakchi

Salaheddine Mezouar a remporté, ce mardi, haut la main la Présidence de la CGEM. Le successeur de Meriem Bensalah a glané 5173 voix contre 1432 voix seulement pour son rival Hakim Marrakchi. Le score est donc sans appel puisque l’ancien ministre a pu fédérer l’assentiment de plus des ¾ des votants. Eclatante, la victoire de Mezouar a étonné plus par le score que par autre chose. Les programmes des candidats en lice visant la même chose : servir les intérêts des entreprises marocaines. Déçu, H. Marrakchi aura cru à sa bonne étoile jusqu’au dernier moment. D’autant qu’il comptait sur la large représentation de l’industrie au sein de la CGEM. Bien des patrons engagés dans le scrutin ont voté plus pour l’homme, Mezouar ayant réussi, par ailleurs, à drainer le soutien inattendu de Khalid Dahami.

La présidente sortante a appelé son successeur à « prendre le flambeau, mais par le bon bout ». Avec le sentiment du devoir accompli, elle déclare « I did the job » et dit transmettre une CGEM « forte, inclusive, influente et indépendante.

On rappellera que les deux binômes en lice Marrakchi-Benhida et Mezouar-Mekouar étaient invités à une ultime présentation de leur programme électoral aux membres de la CGEM. Une occasion pour convaincre les indécis… Les urnes auront donc consacré Mezouar nouveau « Patron des patrons ». Qui a du pain sur la planche…