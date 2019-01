Présidentielle en Algérie :A.﻿Benflis et A. Ghediri dans la course

Deux jours après que la date de l’élection présidentielle algérienne, fixée au 18 avril, a été officiellement annoncée, Ali Benflis, ancien chef du gouvernement, s’est présenté afin de déposer son dossier de candidature. Suivant en cela le général à la retraite Ali Ghediri qui a indiqué samedi qu’il comptait se présenter à l’élection présidentielle.

«J’ai adressé, ce jour, dimanche 20 janvier 2019, à Monsieur le ministre de l’Intérieur une lettre avec mon intention de constituer un dossier de candidature à l’élection présidentielle algérienne», a annoncé l’homme politique algérien cité par le quotidien El Watan. Âgé de 74 ans, A. Benflis a été par le passé à la tête de la campagne présidentielle d’Abdelaziz Bouteflika, actuel Président en fonction depuis 1999, et a été le chef du gouvernement de 2000 à 2003. Il a fondé le parti Avant-garde des libertés en 2015.

De son coté, A. Ghediri, de dix ans le cadet du cador politique, a été directeur des ressources humaines du ministère de la Défense pendant une dizaine d’années jusqu’à sa retraite en 2015. Le général promu en 2.000 a dit, dans un communiqué, vouloir « une remise en cause, sans tabous, de l’ordre établi », et précisé s’inscrire « dans le cadre d’un projet novateur » tout en prenant soin de dénoncer« le clanisme et la prédation » qui ont « érigé le régime politique en oligarchie ». Le haut gradé qui croit en la possibilité d’un « un sursaut salutaire » a étésévèrement recadré par le ministère de la Défense qui a rappelé, à cette occasion, l’obligation de réserve à laquelle sont astreints les militaires.