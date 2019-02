Présidentielle en Algérie: A quoi riment les manœuvres du système et de l’armée ?

L’alliance présidentielle vient de lancer la campagne pour la candidature de Bouteflika pour un 5emandat sans pour autant que ce dernier ne se prononce.

« Le système » dont la façade est incarnée par les quatre personnages de la coalition gouvernementale, Ahmed Ouyahia, Mouad Bouchareb, Amara Benyounès et Amar Ghoul, démontre de la sorte qu’il a fait son choix léonin, celui de la continuité.

Ce quatuor qui s’est réuni au siège du FLN a annoncé la candidature de Bouteflika pour l’élection présidentielle du 18 avril prochain. Pourtant, cet attelage n’ignore pas que la figure de proue qu’il remonte en selle est lourdement handicapée depuis son AVC d’avril 2013. Le pire dans cette histoire est que Abdelaziz Bouteflika a survolé, en silence, son 4e quinquennat sans jamais s’adresser directement aux Algériens… On est donc devant une candidature par procuration qui ne dit pas son nom.

En jetant leur dévolu sur les prolongations, les coalisés du système lèvent le voile sur un blocage institutionnel qui s’exprime via l’absence d’une « alternative consensuelle ».

En parallèle, on notre que le général de corps d’armée et vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, a eu la main lourde en ordonnant récemment la mise aux arrêts de 13 officiers supérieurs (lieutenants-colonels et colonels) de l’ANP. Leur tort ? S’être rapprochés du candidat à la présidentielle, le général-major à la retraite Ali Ghediri, alors qu’une circulaire que Gaïd Salah avait signée lui même le 24 janvier dernier rappelle l’interdiction faite à tout militaire en fonction d’avoir une activité partisane.

La circulaire somme le personnel militaire de ne pas avoir de contact avec les candidats à l’élection présidentielle. D’aucuns ont compris que c’était Ali Ghediri qui était visé par cet interdit. Pour avoir contacté par téléphone leur ancien responsable hiérarchique pour lui exprimer leur sympathie et leur soutien dans son entreprise de briguer le poste de président de la République, le groupe d’officiers croupit en prison depuis plusieurs jours.

Pour rappel, au lendemain de l’annonce par A. Ghederi de sa volonté de se lancer dans la course, le vice-ministre de la Défense a commis dans la revue El Djeïch un article incendiaire accusant le candidat de tous les maux. Ce qui laisse présager que cette candidature a surpris, voire ébranlé le système. A. Ghederi ne fait pas que cartonner sur les réseaux sociaux. Il vient de bénéficier d’un ralliement de taille, à savoir l’Union pour le changement et le progrès (UCP), parti dirigé par l’avocate Zoubida Assoul, ancienne magistrate qui se revendique laïque. Un choix dicté par la «concordance des visions entre l’UCP et le candidat indépendant Ali Ghederi sur les voies et moyens pour concrétiser cette rupture»avec le système politique dominant. Par ailleurs, le parti, qui constitue un des piliers forts du mouvement Mouwatana (Citoyenneté), estime que l’échéance présidentielle «peut constituer l’opportunité d’une rupture avec le système en place et son mode de fonctionnement», malgré un contexte «caractérisé par l’opacité et l’absence de perspectives pour les Algériens et bien que les conditions objectives d’une compétition électorale honnête et transparente ne soient pas réunies».

C’est le premier parti politique qui annonce ainsi son ralliement à la candidature de A. Ghederi après celui apporté par des personnalités connues, comme le célèbre avocat Mokrane Aït Larbi. Sitôt la décision annoncée, la direction du parti de l’UCP a rencontré le comité de campagne de Ali Ghederi, sans doute pour discuter de la manière de coordonner les actions, notamment en cette période de précampagne.