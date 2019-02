Présidentielle en Algérie: Les partisans de Bouteflika en rangs serrés

A l’ouverture du conseil national du RND, Ahmed Ouyahia, S.G de cette formation mais aussi Premier ministre algérien, a réitéré le soutien de son parti à un cinquième mandat.

Rappelant qu’en juin dernier, un appel a été lancé au Président Bouteflika pour ce faire. Le RND rejoint ainsi son allié, le FLN, qui a décidé de reporter son Congrès à l’après présidentielle.

Les rangs se resserrent derrière un Président diminué physiquement mais qui jouit toujours d’une certaine aura parmi les composantes du système fragilisé, il est vrai, par des luttes internes. Abdelmajid Sidi Said, leader de la centrale syndicale UGTA a mis ses pieds dans les traces des autres en lançant un appel au nom de plusieurs organisations syndicales et patronales, en faveur de la candidature d’Abdelaziz Bouteflika. Depuis l’est algérien, où il assistait, en compagnie de Ali Haddad, président du Forum des chefs d’entreprises, du ministre du Travail Mourad Zemali et du ministre de l’Enseignement supérieur Tahar Hadjar, au congrès constitutif de la Fédération nationale des enseignants universitaires, il a déclaré Bouteflika « notre candidat ». L’Alliance présidentielle (FLN, TAJ, RND et MPA) comptent quant à eux se réunir, samedi 2 février au siège FLN pour élaborer un plan de campagne en coordination avec les autres soutiens du président sortant. Le FLN mettra à profit cette réunion pour une première démonstration de force dans le cadre de la précampagne électorale, en organisant un grand rassemblement de soutien à la Coupole d’Alger.

Vendredi 18 janvier, Adelaziz Bouteflika a convoqué le corps électoral pour un scrutin présidentiel prévu le 18 avril prochain. L’information a mis fin aux spéculations sur la prolongation du mandat en cours du président de la République. Pour beaucoup d’observateurs politiques, une nouvelle candidature était incertaine en raison de son état de santé. Le général à la retraite Ali Ghediri, qui a annoncé sa candidature le lendemain de la convocation du corps électoral, prétend déjà avoir rassembler les 60 000 parrainages requis pour la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Celui qui s’est lancé pour défi de réunir 2 millions de signatures ne se pose même pas la question si le jeu électoral sera ouvert ou fermé. « Si le président actuel est candidat, je vais l’affronter. Et si le régime met un autre candidat, je l’affronterai aussi avec force et détermination », a-t-il soutenu. Faisant fi des mises en garde de l’appareil militaire que pilote le puissant Ahmed Gaid Salah, chef d’état-major et vice ministre algérien de la Défense.