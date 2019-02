Présidentielle en Algérie: Paris se prépare-t-il à lâche le clan Bouteflika ?

En Algérie, les journalistes de la télévision publique algérienne se sont mobilisés à leur tour pour dénoncer, ce jeudi, la couverture médiatique des manifestations contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika.

Un sit in a été observé dans ce cadre-là et les forces de police n’ont pas hésité à arrêter journalistes et photographes… Même si le ministre de l’information a été de la partie pour réaffirmer les droits dont jouissent les médias dans le pays… Sans pour autant omettre de rappeler que la candidature de Bouteflika représentait une « ligne rouge » à ne pas transgresser !

Hier, des journalistes de la télévision publique nationale se sont rassemblés pour réclamer leur droit de travailler librement et sans pression. Un fait rare pour des journalistes du service public. La veille ce sont leurs collègues de la radio publique qui ont organisé un sit-in pour le même motif : pouvoir informer librement les Algériens des manifestations qui se déroulent en ce moment dans le pays contre la candidature du président sortant A. Bouteflika. « Non à l’opacité » ou encore « Mon métier : informer et non pas désinformer » ont scandé hier une centaine de journalistes devant le siège de la télévision publique à Alger.

Cela intervient alors que de nouvelles manifestations plus importantes et plus imposantes (on évoque des millions dans la rue, notamment lors du vendredi prochain) sont attendues.

La bouillonnante situation en Algérie, très suivie dans plusieurs capitales régionales et internationale, inquiète au plus haut degré Paris, capitale où plusieurs milieux considèrent « le dossier algérien comme un dossier interne ». Aux dernières informations, Le Président Emmanuel Macron aurait appelé mardi 26 février Xavier Driencourt, l’ambassadeur de France en Algérie, pour évoquer la situation sur place avant de lui demander de faire l’aller-retour à Paris pour briefer le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Venant de l’Elysée, il s’agit d’« un coup de fil peu commun », rappellent des sources diplomatiques.

Le sujet a d’ailleurs été évoqué mercredi en Conseil des ministres. Paris suit de très près la contestation naissante dans ce pays clé du Maghreb. De source diplomatique, on dit avoir conscience de l’importance de ce mouvement social. « Sans pour autant perdre de vue la puissance du FLN et le soutien populaire qui demeure envers le président Bouteflika », selon l’Elysée. Autant dire que Paris entend privilégie une position « prudente » vis-à-vis d’une situation qui risque à tout moment de basculer. Car même au sein du FLN, des voix dissonantes commencent à se faire entendre pour contester le choix parachuté du « leader » Moad Bouchareb.

Si la France voudrait que l’élection présidentielle algérienne, prévue le 18 avril 2019, «réponde aux aspirations du peuple algérien» et «donne une nouvelle impulsion à l’Algérie», selon le porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux, force est de souligner que les informations qui ont fuité dans la presse française, notamment des documents déclassifiés sur A. Bouteflika, ont de quoi étonner. Au moins ! Le choix du momentum est loin d’être anodin. Même si officiellement Paris affiche une position mesurée. «On souhaite que cette élection se déroule dans les bonnes conditions en assurant la transparence de la campagne», a souligné B. Griveaux qui a qualifié l’Algérie de «pays ami» et de «partenaire important auquel nous rattachent des liens d’une exceptionnelle densité».

«C’est au peuple algérien et à lui seul qu’il revient de choisir ses dirigeants, de décider de son avenir, et cela dans la paix et la sécurité […] nous formons le vœu que cette élection donne à l’Algérie l’impulsion nécessaire pour faire face aux défis qui sont les siens et pour répondre aux aspirations profondes de sa population», a encore déclaré le porte-parole du gouvernement français. Mais derrière ces déclarations rassurantes, d’aucuns y voient un signe d’équilibrisme difficile à trouver alors que des observateurs font valoir que l’Elysée, au fait des circonvolutions du système algérien, ne croit plus à la bonne étoile de Bouteflika et de son clan. Et l’inquiétude qui sévit à Paris quant à l’évolution de la situation en Algérie n’est pas isolée, Washington, comme Riyad ou encore Abu Dhabi, broient du noir à l’idée de voir l’Algérie basculer dans l’incertitude.

Le dossier de la présidentielle algérienne prend les allures d’un champ miné au regard de ce qui se trame au sein même des arcanes du système. Les enregistrements audio qui défrayent la chronique algérienne et qui mettent en vedette Abdelmalek Sellal, chef de file de la campagne Bouteflika, et Ali Haddad, puissant patron algérien, sèment le doute quant à la capacité du système à gérer la contestation. Inquiets, les deux hommes-lige du système paniquent à l’idée de voir les rassemblements populaires contre le 5è mandat prendre de l’ampleur.