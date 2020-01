Présidentielle en Cote d’Ivoire: A. Ouattara rassure…

Le président ivoirien Alassane Ouattara a assuré, à Abidjan, que toutes les conditions sont désormais réunies que l’élection présidentielle de 2020 soit «transparente et apaisée».

«Toutes les conditions sont désormais réunies pour que l’élection présidentielle à venir soient transparente, juste, ouverte et également apaisée», a dit le président Ouattara, qui recevait les vœux du nouvel an des corps constitués. Il a ensuite affirmé que «la paix, la stabilité et la cohésion sociale auxquelles nous sommes parvenus sont désormais irréversibles».

Selon lui, les préparatifs du scrutin présidentiel de 2020 se déroulent «normalement».

Le chef de l’Etat a tenu à rappeler que « la loi portant recomposition de la commission électorale indépendante a été promulguée le 06 août 2019.

Les 15 membres de la commission centrale ont prêté serment le 27 septembre 2019 et les commissions électorales locales ont été installées ». Et d’annoncer qu’une rencontre était prévue courant janvier entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile avant de finaliser le code électoral.

Avant lui, le doyen du corps diplomatique en Côte d’Ivoire, Paulus Borgia, a déclaré que «nous faisons appel à la capacité des acteurs politiques pour qu’un climat de paix entoure les élections de 2020». «L’avenir que nous voulons souhaiter pour la Côte d’Ivoire, c’est un avenir heureux et prospère pour tous», a-t-il ajouté.