Présidentielle en Egypte: Al-Sissi pour un tour…

En Égypte, le premier tour de l’élection présidentielle se tiendra du 26 au 28 mars et un second tour aura lieu, si besoin, du 24 au 26 avril, a annoncé lundi l’Autorité nationale des élections. Tout porte à croire que c’est le Président actuel qui succédera à lui-même dans une course marquée par le retrait des trois candidats en lice de novembre. L’un d’eux s’est ravisé, un autre a été condamné à la prison et, le must, la menace d’une affaire judiciaire plane sur le dernier. D’après Lachine Ibrahim, président de l’Autorité nationale des élections, les prétendants devront s’enregistrer du 20 au 29 janvier auprès de la commission électorale. Celle-ci publiera dans la foulée une « liste provisoire des candidats » dans les journaux d’État Al-Ahram et Al-Akhbar Al-Youm.

Elu en 2014, l’actuel Raïs a récemment déclaré ne pas avoir l’intention de briguer un troisième mandat en 2022. Selon toute vraisemblance, il devrait se porter candidat à sa réélection cette année. Reste à savoir si ce troisième scrutin présidentiel depuis la chute d’Hosni Moubarak en 2011 se jouera à plusieurs ou non…

Lachine Ibrahim promet une échéance électorale qui respectera les principes « d’indépendance, de neutralité, d’intégrité, de transparence, d’efficacité et de professionnalisme ». « Un processus électoral intègre est un droit » des citoyens, a-t-il ajouté.

Après le désistement d’Ahmed Chafik, ancien Premier ministre qui voulait restaurer le « Moubarakisme », les regards se braquent sur Khlaed Ali, célèbre avocat défenseur des droits de l’Homme, dont la candidature est encore très incertaine, après sa condamnation en septembre à trois mois de prison pour « atteinte à la décence publique ». Un jugement dont l’intéressé a fait appel. Le colonel Ahmed Konsowa avait lui aussi annoncé en novembre son intention de se présenter. Manque de chance : il a été interpellé peu après et condamné en décembre à six ans de prison pour « comportement nuisant aux exigences du système militaire ».

La voie est-elle toute pavée pour Abdelfattah Al-Sissi ? La question est nodale à l’heure où l’Egypte est au centre d’un scandale politico-diplomatique qui fait de son pouvoir un allié peu fiable dans la défense de la cause palestinienne…