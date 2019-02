Présidentielle sénégalaise: A.Wade décoche ses flèches depuis Versailles

Via une vidéo, l’ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, s’est exprimé de Versailles, en France, lundi soir, sur le septennat de Macky Sall.

L’actuel président qui brigue un deuxième mandat a été critiqué par le père de Karim Wade qui ne donne aucune consigne de vote aux Sénégalais en vue du scrutin du 24 février. Il appelle à ce que la présidentielle n’ait pas lieu.

Pour Abdoulaye Wade, la responsabilité de l’éviction de son fils comme de Khalifa Sall du scrutin présidentiel est imputable au seul M. Sall.

« Soyons clairs, Macky Sall a créé de graves dangers de déstabilisation du Sénégal dans la violence. Cette élection, dont les concurrents les plus dangereux ont été d’abord ignominieusement éliminés, ne peut pas être appelée élection. Et nous ne l’accepterons pas », prévient l’ex-président sénégalais de 92 ans dans un message vidéo lancé trois jours après le démarrage de la campagne présidentielle.



L’homme, qui veut apparaître comme le chef de file des opposants, promet la mise en place d’un « programme d’actions » avant, pendant et après l’élection. « Je précise que son objectif, c’est de faire en sorte qu’il n’y ait pas de scrutin fondé sur de tels principes de violation des règles les plus élémentaires de la démocratie. Je précise que notre action sera pacifique, mais qu’il soit bien entendu que nous exercerons pleinement nos droits sans aucune concession », avertit l’ex-chef de l’Etat sénégalais.

Abdoulaye Wade demande enfin au président de différer la date du scrutin, et ce afin de pouvoir « discuter » avec l’opposition. Son retour à Dakar est prévu pour jeudi 7 février.