Présidentielles libériennes: Match serré entre G. Weah et J. Boakai

Quelque 2,1 millions de Libériens ont commencé a voter ce mardi 26 décembre alors que les bureaux ouvrent progressivement avec sept semaines de retard sur le calendrier initial. Les électeurs doivent déterminer qui, de la légende du football George Weah ou du vice-président Joseph Boakai, succédera à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d’ÉEtat en Afrique, en poste depuis le 16 janvier 2006.

Au dernier jour de la campagne le 24 décembre et alors que lundi, jour de Noël, était férié au Liberia, les derniers préparatifs se sont déroulés sous haute protection policière. La Commission électorale nationale (NEC) a terminé tardivement l’acheminement du matériel électoral en direction des bureaux de vote. Et multiplié les messages en faveur du bon déroulement du processus électoral ces dernières heures.

« La démocratie n’est pas la responsabilité d’un citoyen ou d’une institution. C’est un devoir pour tout le pays. Faisons gagner la démocratie. Votez le 26 décembre lors du second tour de la présidentielle afin que vous puissiez faire partie de cette victoire de la paix et de la démocratie. »

Après des semaines d’imbroglio juridique, né de la contestation des résultats du premier tour du 10 octobre, la Commission électorale nationale du Liberia (NEC) avait finalement tranché pour que se tienne le second tour de la présidentielle avant la nouvelle année. Il faut savoir que le mandat présidentiel débute le troisième lundi ouvré de l’année suivant l’élection, ce qui laisse peu de temps pour tenir les délais constitutionnels, a mis en garde à plusieurs reprises ces dernières semaines la communauté internationale. Initialement prévu le 7 novembre, le deuxième tour avait été reporté sine die par la Cour suprême, qui avait enjoint la NEC de statuer d’abord sur le recours du candidat arrivé troisième au premier tour le 10 octobre, avec 9,6 % des voix, Charles Brumskine, auquel s’était joint le vice-président et candidat du parti au pouvoir Joseph Boakai.

Mais la Cour a finalement rejeté, par quatre voix contre une, ces recours le 7 décembre, autorisant la tenue de ce second tour, à condition que la NEC révise sérieusement les listes électorales, très critiquées.

Mais en pleine campagne électorale pour le second tour, Joseph Boakai a présenté le 14 décembre un nouveau recours affirmant que la NEC ne s’était pas conformée aux conditions posées par la Cour suprême pour autoriser le second tour, en particulier la rectification des incohérence des listes électorales. Ce dernier recours sera lui aussi rejeté.

Dans la dernière ligne droite de la campagne, dimanche 24 décembre, les deux finalistes se disaient certains de l’emporter. « Vous savez que j’ai participé à des compétitions, dont certaines difficiles, et que j’en suis sorti victorieux », a déclaré George Weah samedi à l’AFP. « Je sais que (Joseph) Boakai ne peut pas me battre. J’ai le peuple avec moi, un grand parti et une coalition puissante. Je me suis préparé pour diriger ce pays et la victoire sera nôtre. »

« La victoire est mienne », a assuré dimanche à l’AFP le vice-président sortant à son arrivée à une réunion de campagne organisée par les représentants de la communauté peulhe à la Painty Town Community, un quartier populaire de la capitale, Monrovia, qualifiant l’atmosphère de sa campagne de « très joyeuse ». L’ex-star du football et sénateur du comté de Montserrad à la tête de la Coalition pour le changement démocratique (CDC) est arrivé en tête des élections du 10 octobre avec 38,4 % des suffrages exprimés alors que le vice-président Boakai du parti Unity au pouvoir a obtenu 28,8 % dans une élection disputée par 20 candidats.

L’Union européenne, l’Union africaine et la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) ont déployé des observateurs pour garantir un scrutin libre et transparent. Ceux-ci avaient estimé comme largement crédible le déroulement du premier tour, malgré certaines irrégularités et de longs retards relevés dans certains bureaux de vote.

Quel qu’en soit le résultat, cette élection permettra de tourner une page de l’histoire nationale et de tourner le dos à la guerre civile.