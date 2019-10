Pression militaire turque dans le nord-est syrien: Washington blanchit Ankara

De violents combats opposent vendredi une milice kurde aux troupes turques et leurs supplétifs syriens dans le nord-est de la Syrie, au troisième jour d’une offensive d’Ankara sur des secteurs frontaliers. La pression militaire turque qui s’exerce particulièrement sur les provinces de Raqqa, au nord ; et de Hassaké, au nord-est, n’a pas « franchi la ligne rouge » établie par Washington.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) –une coalition de combattants arabes et kurdes– luttaient pour contenir l’avancée sur le terrain des forces turques, qui ont conquis jeudi 11 villages, dont deux ont été repris depuis par les Kurdes, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Les combats se concentrent dans une bande de 120 km, le long de la frontière entre la Syrie et la Turquie.

« Il y a d’intenses combats entre les FDS et les Turcs sur plusieurs fronts, principalement de Tal Abyad à Ras Al-Aïn », villes frontalières, a indiqué l’OSDH.

Les villes de Tal Abyad et Ras al-Aïn, dont presque tous les habitants ont fui, sont les plus touchées par les combats, a confirmé un centre de presse affilié aux autorités kurdes locales.

D’après un bilan établi jeudi soir par l’OSDH, 29 combattants des FDS et 10 civils ont été tués par les frappes aériennes et les tirs d’artillerie de l’armée turque depuis le début de l’offensive turque.

Les forces turques ont bénéficié du soutien de groupes locaux.

Ras al-Aïn a été attaquée par des combattants venus de l’intérieur de la Syrie, ce qui confirme les informations rapportées par des sources proches de Damas, qui font état de la défection de nombreux combattants arabes des Forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes.

Ankara a annoncé vendredi matin la mort d’un de ses soldats.

Des roquettes kurdes tirées sur des villes frontalières en Turquie ont également tué six civils, dont un bébé et une fillette, selon la même source.

Le Président Erdogan a précisé que la Turquie ne convoitait les terres ni les biens d’aucun pays.

« Ce n’est pas non plus l’intention de l’Armée nationale syrienne qui agit avec la Turquie. » Ajoutant que la Turquie allait instaurer la confiance et la sérénité dans toute la région allant de Manbij jusqu’à la frontière irakienne en peu de temps, et disperser les nuages qui planent sur le peuple syrien depuis 8 ans.

Le président turc s’est par la suite adressé à tous les pays membres de l’OTAN, dont les Etats-Unis : « Nous sommes la Turquie. Nous sommes un membre de l’OTAN. Vous connaissez très bien l’article 5 ; vous ne pouvez garder le silence alors que des organisations terroristes attaquent la Turquie, un membre de l’OTAN. » Dernièrement, Erdogan a noté que 109 terroristes ont été neutralisés jusqu’à présent lors de l’opération Source de Paix.

Pour Washington, l’offensive turque n’a pas franchi « à ce stade » la ligne rouge tracée par le locataire de la Maison Blanche.

Pour la première fois, celui-ci évoque une médiation américaine et a chargé ses diplomates d’arranger un cessez-le-feu.

Après avoir laissé le champ libre sur le terrain militaire à l’opération turque contre une milice kurde alliée des Occidentaux dans la lutte antidjihadiste, le président US a menacé Ankara de sanctions économiques en cas de comportement disproportionné ou «inhumain».

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les combattants kurdes ont lancé une contre-attaque qui leur a permis de reprendre une partie du terrain perdu aussi bien à Ras al-Aïn qu’à Tall Abyad, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) et des sources du régime.

La réponse des forces kurdes syrienne se fait de plus en plus intense.

Ainsi, huit tirs de roquette et de mortier ont visé jeudi cette ville côté turc, tuant trois personnes.

Ces tirs servent aussi à justifier le projet d’Ankara de pénétrer profondément en territoire syrien pour créer une zone dite de « sécurité ».

Le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, a fait remarquer que les roquettes qui s’abattent sur les villes frontalières avaient une portée de 30 kilomètres. Soit précisément la largeur que la Turquie réclame pour cette zone de sécurité.

Les combats ont provoqué l’exode de 60 000 personnes qui ont pris la direction de la ville de Hassaké, capitale de la province éponyme.