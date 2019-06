Privatisation: Maroc Telecom, une option contestée

Absent de la liste officielle des privatisables, Maroc Telecom vient d’intégrer la short liste établie par le ministère de l’Economie.

La cession d’une partie du capital détenu par l’Etat dans cette entreprise performante soulève des questions… Sans réponses.

Maroc Telecom vient d‘annoncer avoir pris acte d’un courrier reçu de la part du ministre de l’Économie et des Finances concernant l’intention de l’Etat de céder dans les semaines à venir une part maximale de 8% (sur les 30% restant) du capital et des droits de vote de Maroc Telecom à travers des cessions de blocs d’actions et d’une offre publique de vente sur le marché boursier marocain.

L’État pourrait, suite à cette opération, récupérer un peu moins de 9 Mrds Dhs au cours actuel de l’action.

Maroc Telecom et son équipe de Direction se tiennent entièrement mobilisés pour accomplir toutes les démarches qui lui incomberont dans le cadre de ce processus et contribuer ainsi au succès de l’opération.

Mais un tel choix ne semble pas faire l’unanimité au regard des plus values récoltées annuellement par l’Etat grâce aux résultats probants de cette dynamique entreprise.Mais aussi à la qualité du repreneur.

Présent dans plusieurs pays (Mauritanie, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Burkina Faso, Gabon, Mali, Bénin, Togo, Niger,Tchad), Maroc Telecom a réalisé plus de 36 Mrds Dh de chiffre d’affaires en 2018.

L’opérateur historique marocain, emploie plus de 10 000 salariés à travers l’ensemble du continent et compte plus de 61 millions de clients.