Prix à la Pompe: Un comparateur de prix mis en place

Alors qu’on attend toujours les résultats de l’enquête parlementaire sur une probable entente sur les prix par les distributeurs, voilà que le ministère délégué chargé des affaires générales et de la gouvernance a lancé une plateforme digitale dédiée à la consultation et la comparaison des prix des carburants. Lancée en grande pompe, hier jeudi à Rabat, l’application « Mahatati », se veut la réponse du ministère aux interrogations des consommateurs quant aux prix pratiqués par les pompistes. Mise en place en collaboration avec le Groupement des pétroliers du Maroc (GPM), cette solution permet aux citoyens (particuliers ou professionnels) un accès libre, gratuit et en temps réel aux prix des carburants dans les différentes stations de service à l’échelle nationale. Cette application offre aussi, à travers la géolocalisation, la possibilité d’identifier les stations de service les plus proches et l’ensemble des produits et services que celles-ci proposent. Les consommateurs pourront désormais choisir, à travers cette application, leur station-service en se basant sur des critères pertinents de proximité, de prix et de qualité, alors qu’elle permettra aux professionnels des hydrocarbures d’entretenir une relation directe avec les clients et par conséquent, mieux les servir en tenant compte de leurs préférences. Selon le ministère, et au-delà de ses objectifs de protection et d’information du consommateur, Mahatati constitue également un outil de veille sur les prix des carburants en vue de garantir la transparence et le respect des règles de la concurrence en attendant le dégel du conseil qui est sensé y veiller. Quoiqu’il en soit, l’application « Mahatati », en versions arabe et française, est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play Store et Apple App Store.

