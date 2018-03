Prix Macky Sall: Le Président du CIRID à l’Académie du Royaume

L’Académie du Royaume du Maroc a reçu Déo Hakizimana, Président Fondateur du Centre indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue (CIRID), en visite de travail dans le pays.

Cette rencontre a été l’occasion, pour les deux parties, de se pencher sur le partenariat entre la Fondation de l’Académie du Royaume pour la Coopération culturelle et le CIRID, et d’évaluer la première édition du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique, en perspective à une présidence marocaine de l’édition 2018.

Il a également été question, lors de cette réunion, d’élaborer une feuille de route pour le plan d’action commun entre le CIRID et l’Académie.

En octobre dernier, une importante délégation du CIRID, conduite par Déo Hakizimana, avait été reçue par M. Abdeljalil Lahjomri, Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, dans le cadre de la promotion du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique.

Institué le 2 juin 2016 à Genève, à l’initiative du CIRID et en présence de son Excellence le président de la République du Sénégal, ce prix prestigieux dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI est un éminent membre du Comité d’honneur aux côtés du Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et de l’ancien Secrétaire de la Francophonie et ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, vise à honorer et encourager les initiatives de dialogue politique et social en Afrique, tout comme il cherche à stimuler un esprit d’écoute et de tolérance mutuelle favorable à la résolution pacifique des conflits.

Doté d’une enveloppe de 50 000 euros, il est décerné, chaque année, à une personnalité africaine lors d’une cérémonie officielle se déroulant à Genève.

Le CIRID est une organisation non gouvernementale africaine et internationale, à but non lucratif, fondée à Genève en 1996 et jouissant d’un statut consultatif auprès des Nations- unies. Il s’intéresse principalement aux questions liées à la consolidation de la paix, aux migrations internationales et leur rôle économique, ainsi qu’au développement durable et solidaire.

Le CIRID collabore avec des dizaines de partenaires (organisations internationales, institutions, agences, fondations…), tout comme il dispose d’antennes dans plusieurs capitales connaissant une importante activité internationale dont New York, Vienne, Addis-Abeba, Dakar, ou encore Rabat.