Prix National de la Qualité: Deux filiales d’Ynna Holding distinguées

Ynna Holding continue de se distinguer dans le domaine de la qualité. Le Groupe a vu deux de ses filiales récompensées lors de la 20e édition du Prix National de la Qualité, un événement de référence organisé par le ministère de l’lndustrie, de l’lnvestissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, en collaboration avec l’Union Marocaine pour la Qualité.

Sur le thème « La qualité moteur de la croissance de l’entreprise », l’édition 2019 a primé les entreprises qui se démarquent par des niveaux d’excellence exemplaires, encourageant le partage des bonnes pratiques et l’enracinement de la culture qualité au quotidien.

À cette occasion, Super Cérame a été distinguée dans la catégorie Grandes Entreprises lndustrielles.

Cette consécration est une reconnaissance des efforts déployés par l’entreprise, leader et acteur incontournable de la céramique au Maroc.

De son côté, Afrique Câbles a été primée dans la catégorie Petites et Moyennes Entreprises. Avec cette récompense, le fabricant de batteries sous la marque Electra et spécialiste des câbles pour réseau téléphoniques, a ajouté une nouvelle distinction à son palmarès. L’entreprise est depuis 2018 le premier fabricant de batteries automobiles au Maroc à avoir obtenu le label Salamatouna, une marque mise en place par le ministère de l’Industrie pour certifier le secteur de la distribution des pièces de rechange automobile et lutter contre la contrefaçon. Fournisseur des batteries du groupe Renault au Maroc, Electra a également été distingué par l’obtention du Prix Hassan II de l’Environnement.

Depuis 2016, elle est aussi la première entreprise autorisée par le ministère de l’Environnement pour le recyclage et la valorisation des batteries usagées.

Les distinctions du Prix National de la Qualité ont été remises par Moulay Hafid Al Alamy, ministre de l’lndustrie, de l’lnvestissement, du Commerce et de l’Economie Numérique.

Les directeurs généraux de Super Cérame et Afrique Câbles, Fouad Benzakour et Mohamed Lacham, étaient présents lors de la cérémonie.