Prix Zayed pour la durabilité: L’appel à candidature est lancé

Les candidatures pour le Prix Zayed pour la durabilité sont désormais ouvertes aux candidats se trouvant sur le continent africain. Alors qu’il s’appelait au départ le Prix Zayed pour l’Energie Future, le Prix Zayed pour la durabilité récompense chaque année les réalisations à fort impact, innovantes et inspirantes dans les secteurs de la santé, de l’énergie et de l’eau, avec des implications pour un future durable. Les candidats sont encouragés à soumettre leur candidature au plus tard le 9 août 2018. Les lauréats du Prix, répartis en 5 catégories, santé, alimentation, énergie, eau et les lycées mondiaux, se partageront un Prix d’une valeur totale de 33 millions de dollars. Les piliers interconnectés que sont la santé, l’alimentation, l’énergie et l’eau représentent des besoins de base essentiels à la survie des êtres humains qui peuvent bénéficier d’innovations dans l’objectif d’atteindre un développement durable. L’évolution du Prix- du Prix Zayed pour l’Energie Future au Prix Zayed pour la Durabilité- répond à l’enjeu de l’interconnexion des ressources mondiales qui a un impact sur le progrès social, économique et la préservation de l’environnement. Le Prix annuel offre une plateforme pour reconnaitre la prochaine génération d’hommes et femmes innovants et de leaders à travers le continent. En plus des sommes remportées, les entreprises qui ont déjà mis sur pied des initiatives innovantes ou des lycées porteurs de projets dans le périmètre d’action du Prix, bénéficie également de son réseau à même de donner écho à leurs travaux, d’étendre la portée et l’impact des innovations. L’objectif du Prix Zayed pour la Durabilité est de susciter l’intérêt des candidats de tous les pays d’Afrique. A travers ce Prix, les innovateurs, les entreprises et les Lycées auront accès à des opportunités qui leur permettront d’amplifier l’impact et la portée de leurs projets. Le Prix récompense les innovations avant-gardistes qui peuvent potentiellement avoir un impact positif sur l’Humanité en aidant les parties prenantes à renforcer leurs efforts pour de meilleurs résultats.

