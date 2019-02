Processus de paix en RCA: Inclusion et « impunité » ?

L’accord de paix signé mercredi 6 février à Bangui, entre le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra et les représentants de 14 groupes armés a finalement été rendu public. Un accord « historique » négocié depuis le 24 janvier à Khartoum, la capitale soudanaise, sous l’égide de l’Union africaine.



Dans cet accord, les parties s’engagent à « renoncer » dès la signature de l’accord « à tout recours à la force armée » pour régler leurs différends. Il prévoit la formation d’un gouvernement inclusif. Si les groupes armés espéraient une amnistie en échange, la majorité de la population centrafricaine rejette le principe d’une impunité. De quoi compliquer un tantinet un processus de paix laborieusement négocié. Si le mot « amnistie » ne figure pas dans l’accord, les signataires rejettent « toute idée d’impunité ». Le risque de poursuites judiciaires n’est donc pas à exclure, même si la probabilité semble limitée.



La question est en effet renvoyée à une « commission inclusive » comprenant donc en son sein des représentants des groupes armés. C’est elle qui aura la charge « de qualifier et de proposer toute action susceptible d’être prise en matière de justice » pour les soumettre ensuite à une commission vérité et réconciliation qui doit être créée sous 90 jours.

Aucune mention n’est faite de la justice internationale, même si hier le porte-parole du gouvernement assurait qu’elle prendrait en charge les crimes les plus graves. Le chef de l’Etat se réservant le droit de grâce.

Une place importante est donnée aux chefferies traditionnelles dans le processus de réconciliation. Aucune mention non plus d’un Premier ministre qui serait issu des rangs des groupes armés. C’était l’une de leurs revendications. L’accord stipule seulement que le chef de l’Etat s’engage dès la signature de l’accord à mettre en place un gouvernement « inclusif ». Il prévoit en outre la création d’« unité spéciales » mixtes pour deux ans, composées de membres des forces de défense et de sécurité et « en majorité » de membres de groupes armés adhérant à l’accord qui auront suivi une formation de deux mois.



A noter aussi qu’à la différence des précédents accords qui ont tous échoué, celui-ci renforce le rôle de la Minusca qui pourra « détenir » tous ceux qui le violeraient. Il mentionne également d’« éventuelles sanctions » de la part de l’ONU ou de l’Union africaine.



Parfait Onanga-Anyanga, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en RCA a réaffirmé l’appui sans réserve des Nations Unies dans cette étape capitale avant d’exhorter les parties signataires à bannir l’esprit de la division et de la violence. « Je vous exhorte à rester sourds au tumulte de tout ce qui hors contexte et dans le confort coupable des réseaux sociaux, travestissent les faits et tentent de manipuler la réalité. Toutes personnes éprises de paix devraient s’en méfier comme du poison de la division d’où germe souvent l’exclusion de l’autre, la violence aussi », a indiqué le Représentant spécial. « Mais, contre les cyniques et le découragement, inévitable dans ce genre d’entreprise humaine et titanesque, souvenez-vous aussi que « Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. » Aujourd’hui, le jour se lève à nouveau pour la Centrafrique. Ne doutez pas! Ne l’assombrissez pas! Peut-être le premier écueil à éviter c’est de ressasser le passé», a-t-il renchéri.



Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA a pour sa part, appelé les parties signataires à s’approprier l’accord « comme il se doit ». « Il ne faut pas qu’il ne soit un énième accord comme disent les sceptiques et pessimistes. Il faut à jamais faire taire les armes, le pouvoir n’est pas au bout du fusil, il ne s’agit pas d’une lutte pour l’indépendance. Il est plutôt dans les urnes », a-t-il dit. Et d’ajouter : « faites de la réconciliation nationale votre credo, respectez vos engagements. Dieu, Allah, Nzapa, est témoin, le peuple centrafricain, la région, le continent africain, le monde sont témoins et nous sommes très regardants pour l’application effective et de bonne foi de cet accord ».



Dans son allocution, le Chef d’Etat Faustin Archange, s’engage à la mise en œuvre sincère de cet accord de paix pour le bien de tous : « oui, nous n’allons pas nous dérober. Nous avons réussi à bâtir des compromis historiques, à plus d’un titre. Je ne trahirai pas mon peuple. Je ne renierai pas mon Serment ! Je mettrai toutes mes énergies pour que l’Accord de paix conclu à Khartoum et signé à Bangui soit mis œuvre ». Le Chef d’Etat a annoncé une série de mesures, la base des actions pour accompagner la mise en œuvre l’accord de paix, notamment la gouvernance inclusive, la redynamisation du cadre de fonctionnement des partis politiques et la mise en place d’une commission justice Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. « Il sera mis en avant, notamment, la conduite diligente du processus d’adoption du code sur les collectivités locales dont la mise en œuvre va nous permettre d’élargir la base de participation aux affaires publiques de toutes les parties prenantes à l’Accord, en assurant que la décentralisation participe davantage à affermir le rêve d’une nation plurielle, d’un pays uni et d’un peuple solidaire partageant une communauté de destin », a dit le Président. « Relativement à la problématique de la justice et de la réconciliation nationale, Je suis particulièrement heureux que, dans leur grande sagesse, toutes les parties au Dialogue de Khartoum, se soient convenues de réaffirmer le principe de lutte contre l’impunité pour mettre en avant le triptyque justice, réparation et réconciliation. Sans attendre, nous allons nous atteler à la mise en place d’une commission inclusive qui sera le dispositif approprié pour offrir à nos compatriotes les instruments d’une justice qui promeut la vérité, la réhabilitation des victimes et la réconciliation nationale », a-t-il ajouté.