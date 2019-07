Production cinématographique: Hausse de 47% l’investissement étranger

Les investissements étrangers dans le secteur cinématographique au Maroc ont atteint 731,525 MDH au titre de l’année 2018, et ce après l’entrée en vigueur du système d’aide aux productions étrangères cinématographiques et audiovisuelles.

C’est ce qu’a affirmé le ministre de la Culture et de la communication Mohamed El Aaraj. qui présidait les travaux du conseil d’Administration du Centre cinématographique marocain (CCM).

Le volume des investissements drainés par l’industrie cinématographique constitue une augmentation de 47,18 % par rapport à 2017, durant laquelle les investissements étrangers dans le secteur se sont situés à 479,34 MDH, a précisé M. El Aaraj selon un communiqué du ministère de la Culture et de la communication.

L’année 2018 a constitué une étape importante dans les efforts déployés pour le développement de la production cinématographique au Maroc, a-t-il ajouté, précisant qu’un montant de 75 MDH a été alloué à la subvention de la production cinématographique nationale, dont 15 millions à la réalisation de documentaires sur la culture et l’histoire sahariennes hassanies.

Le montant consacré au soutien des festivals nationaux s’est multiplié pour atteindre 23 millions de dirhams bénéficiant à 67 événements cinématographiques dans le Royaume, outre 8,5 MDH alloués à la numérisation et à la modernisation des salles de cinéma.

Ainsi, le montant global alloué au soutien du secteur cinématographique a atteint 100 MDH, a poursuivi M. El Aaraj.

Selon le ministre, 1.315 autorisations de tournage ont été accordées au titre de la même année, dont 691 pour des productions marocaines et 624 pour des productions étrangères, en plus de l’octroi de 331 cartes professionnelles.