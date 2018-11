Production de phosphate: L’Algérie se voit en géant à l’ombre des Chinois

Un accord de partenariat entre les groupes Sonatrach et Asmidal-Manal et les groupes chinois dirigés par la société Citic pour la réalisation d’un projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et du gaz naturel des gisements de la région de Bled El Hadba a été signé hier à Tébessa, lors d’une cérémonie présidée par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

L’accord a été paraphé par le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, et le PDG de la société Citic, Chen Xiaoijia, à la direction de transfert du gaz dans la localité de Oglet Ahmed, à 22 km de Bir El Ater, distante de 106 km au sud du chef-lieu de wilaya.

Ce projet intégré d’exploitation et de transformation du phosphate et du gaz naturel, dont la partie algérienne détient 51%, contre 49% pour la partie chinoise, est réparti entre le gisement de Bled El Hadba à Tébessa sur 2045 hectares, la plateforme de Oued Kebrit à Souk Ahras s’étendant sur 1484 ha, celle de Hadjar Essoud à Skikda sur 149 ha et le port de Annaba sur 42 ha, selon la fiche technique du projet, relayée par l’APS.

Mobilisant un volume d’investissement de 6 milliards de dollars, le complexe de phosphate, dont la mise en exploitation est prévue en 2022, créera 3000 postes de travail directs alors que ses chantiers de réalisation à travers les quatre wilayas assureront 14 000 postes d’emploi, selon le même document. Ce complexe de phosphate garantira des revenus en devises à hauteur de 1,9 milliard de dollars/an.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a indiqué à Tébessa que le projet intégré de transformation du phosphate de la région de Bled El Hadba est de nature à «relancer l’économie dans toute la région est du pays». A. Ouyahia a assuré que la signature de cet accord est «un premier pas dans la réalisation du grand projet qui devra relancer l’économie de toute la région est du pays. Cette signature constitue une étape dans la concrétisation de ce projet qui engage 4 wilayas de l’est du pays», tout en affirmant que ce projet constitue un «saut qualitatif» dans les relations algéro-chinoises, soulignant que ce partenariat dans un «grand et très important projet»renforce et consolide les relations bilatérales.

Détaillant les chantiers de ce projet entre aménagements, amenée d’eau industrielle, doublement et électrification de la voie ferrée, le Premier ministre a précisé qu’avec l’entrée en service de ce méga projet, la production de l’Algérie en phosphate, qui avoisine actuellement 1 million de tonnes/an, passera à 10 millions de tonnes/an.

L’Algérie est le troisième pays à l’échelle mondiale en matière de réserves de phosphate, a encore affirmé A. Ouyahia, assurant que «tous les moyens seront mobilisés pour la réalisation du projet de transformation du phosphate». Lors de son dernier déplacement à Tébessa, le ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, qui avait souligné l’importance du gisement du phosphate de Bir El Ater dont les réserves sont estimées à 2,2 milliards de tonnes, a décliné la stratégie de l’Algérie dans ce secteur.

Les projections parlent d’une production de 10 millions de tonnes avant de passer à 30 millions de tonnes qui engrangeront des recettes en devises avoisinant les huit milliards de dollars par an. L’Algérie ambitionne de reprendre sa place dans le gotha mondial des producteurs de phosphate.