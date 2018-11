Production Halieutique: Repli des débarquements et hausse des revenus

Sur les dix premiers mois de 2018, la production halieutique cumulée, toutes espèces confondues, enregistre un repli de 2% à 1 068,7 KT comparativement à la même période de l’année écoulée. En revanche et capitalisant vraisemblablement sur un effet prix positif, les revenus de la production progressent de 11% à 6,4 Mrds Dh sur la même période. Par type, les pélagiques arrivent en première position avec un volume de 970,3 KT (-1%), suivis des poissons blancs avec 52,6 KT (-11%), des céphalopodes avec 36,6 KT (-2%), des algues avec 4 870 tonnes (-7%), des crustacés avec 3 654 tonnes (-14%) et des coquillages avec 625 tonnes (-21%). Enfin, par destination des produits, la congélation monopolise 43,5% de la production, suivie par la consommation de poisson frais avec 25,6%, par la conserve (27,1%) ainsi que par l’industrie de Farine et Huile de poisson (3,6%).

