Protection des Palestiniens: Un véto US contre la proposition du Koweït

Les Etats-Unis mettront un « veto certain » au projet de résolution présenté par le Koweït au Conseil de sécurité des Nations unies et réclamant la protection des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie occupée, a affirmé, jeudi 31 mai, l’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley. Le vote d’abord prévu jeudi est, finalement, reporté à vendredi, 21 heures (heure de Paris).

Nikki Haley a décrit le texte du Koweït, qui représente les pays arabes au Conseil de sécurité, comme une « approche largement unilatérale qui est moralement décadente et ne servirait qu’à saper les efforts de paix en cours entre les Israéliens et les Palestiniens ».

Les Etats-Unis ont fait circuler leur propre projet de résolution reprochant au Hamas les violences récentes à Gaza et réclamant que le Hamas et le djihad islamique « cessent toutes activités violentes et actions provocatrices, y compris le long de la barrière de sécurité », selon le texte consulté par l’AFP. Il n’est pas clair si un vote aura lieu également sur le texte américain, qui pourrait échouer à rassembler suffisamment de soutiens.

Le Koweït avait présenté son projet de résolution il y a deux semaines, réclamant initialement une mission de protection internationale pour les Palestiniens, après la mort par balles d’une soixantaine d’entre eux, à Gaza.

La version finale du texte du Koweït appelle à « considérer des mesures garantissant la sécurité et la protection » des civils palestiniens et réclamant que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, présente un rapport sur un possible « mécanisme de protection international ».

Au moins 122 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis la fin de mars, la majorité le long de la barrière de sécurité israélienne. Aucun Israélien n’a été tué.

Mardi, la bande de Gaza et ses environs en territoire israélien ont connu la plus grave confrontation militaire entre les deux camps depuis la guerre de 2014. Le Hamas et son allié du Djihad islamique ont tiré des dizaines d’obus de mortier et de roquettes en direction d’Israël, qui a répliqué en frappant des dizaines de cibles des deux organisations dans la bande de Gaza.

« La résolution appelle Israël à cesser immédiatement ses actions d’autodéfense, mais ne mentionne pas les actions agressives du Hamas contre les forces de sécurité israéliennes et des civils », a fait valoir N. Haley dans son communiqué. Elle a affirmé que « les Etats-Unis mettront un veto certain au projet de résolution du Koweït ». Si elle passe à l’action, il s’agirait du deuxième veto de Mme Haley sur le confit israélo-palestinien. En décembre, les Etats-Unis avaient utilisé leur droit de veto contre une mesure, soutenue par les 14 autres membres du Conseil, qui rejetait la décision de Donald Trump de transférer l’ambassade américaine à Jérusalem.

Selon N. Haley, tout pays qui soutiendrait le texte du Koweït « montrera clairement qu’il n’est pas apte à prendre part à des négociations crédibles entre les deux parties ».