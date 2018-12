Protectiondes droits des migrants et réfugiés: ﻿Unséminaire de promotion à Rabat

Après l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM), le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et l’Institut national de formation aux droits de l’Homme Driss Benzekri (INFDH-DB), en partenariat avec l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et la participation de l’Organisation internationale pour les migrations organisent les 18 et 19 décembre 2018 à l’INFDH-DB à Rabat, un séminaire de travail et de réflexion des institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) africaines sur la promotion et la protection des droits des migrants et des réfugiés.

Ce séminaire permettra aux différents responsables et représentants des INDH impliqués de renforcer leurs compétences en matière de protection des droits des étrangers, par un partage d’expertises, de bénéficier de temps de formation dédiés à des dimensions particulières du droit des étrangers, y compris des réfugiés et demandeurs d’asile. Cet atelier se veut aussi une opportunité pour le partage d’expériences et les initiatives coordonnées des INDH en matière de promotion et de protection des droits des étrangers.

Il permettra aussi aux participants de maîtriser la dynamique du PMM et du Pacte mondial sur les réfugiés, les enjeux qui y sont liés et les dimensions susceptibles de faire l’objet de mobilisation nationale, régionale ou continentale des INDH pour une meilleure protection et promotion des droits des étrangers.

Prendront part à cet atelier de formation des représentants en charge des questions migratoires et des droits des étrangers au niveau des INDH africaines du Niger, de la Mauritanie, d’Algérie, de la RDC, du Mali, du Sénégal et du Maroc.

La première journée de ce séminaire sera consacrée aux enjeux et défis à relever liés aux Pactes au niveau national, continental et international et aux cadres et mécanismes régionaux africains de protection des droits de l’Homme. Alors que la deuxième journée sera une opportunité d’échanger sur les contextes et cadres juridiques nationaux relatifs à la protection des étrangers et stratégies nationales et supranationales pour la promotion et la protection de leurs droits, en particulier sous le prisme des deux Pactes.

Il est à rappeler que le CNDH et le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’Homme (RINADH) ont organisé le 7 mai 2017 à Niamey (Niger) un événement sur le thème « le Rôle des INDH africaines dans le processus de négociations menant à l’adoption du PMM ». Le CNDH a également organisé du 23 au 25 octobre 2017 à Rabat un atelier de réflexion et de formation sur « Le renforcement des capacités des INDH africaines dans la promotion et la protection des droits des migrants et des réfugiés ».

La séance d’ouverture de ce séminaire se fera en présence de Amina Bouayach, présidente du CNDH, de Teresa Botella, directrice adjointe de l’Organisation internationale pour les migrations au Maroc, et de Jean-Paul Cavalieri, représentant résident du HCR.