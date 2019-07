PSA dans le Monde: 1,9 million d'unités vendues au premier semestre

En effet, et comme le souligne Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, le déploiement rigoureux des « Core Model » et « Core Techno » stratégies fut un atout décisif pour renforcer les ventes du groupe principalement en Europe et en Afrique.

Dans le premier marché, et en dépit de la baisse généralisée des ventes sur le premier semestre (-2,4%), la part de marché du Groupe atteint 17,4% en croissance sur l’ensemble de ses marchés principaux et notamment en Italie (+1,1), en France (+0,7), au Royaume-Uni (+0,2), en Allemagne (+0,1) et en Espagne (+0,1).Cette performance est tirée par les excellents résultats de Citroën, qui a enregistré un record de ventes depuis huit ans avec la plus forte croissance au sein du Top12 marques.La marque a ainsi gagné 0,3 point de part de marché en Europe, notamment grâce au succès de sa gamme de SUV (C5 Aircross et C3 Aircross).

Opel Vauxhall poursuit son développement depuis l’automne dernier et accroit légèrement sa part de marché. Elle a notamment augmenté en France (0,2 pt), au Royaume-Uni (+0,2 pt) et en Italie (+0,7 pt).

La marque a continué en parallèle à se concentrer sur la réalisation de ventes rentables. Combo, Crossland X et Grandland X portent l’essentiel de cette performance.

Opel Vauxhall bénéficiera du lancement de la nouvelle Corsa au second semestre. La part de marché de Peugeot est stable en Europe.

Au-delà du succès continu de ses SUV 3008/5008, Peugeot progresse également grâce à la famille 508, dont le nouvelle version SW est encours de lancement, récompensée par de nombreux prix: la berline 508 est première en France depuis son lancement.

Peugeot bat également son précédent record de ventes de véhicules utilitaires légers au 1er semestre.

DS Automobiles confirme la croissance durable de la marque (+ 1,7% par rapport au premier semestre 2018 et + 16% au deuxième trimestre par rapport à 2018) avec DS 7 CROSSBACK – leader des SUV Premium en France au premier semestre – et DS 3 CROSSBACK, lancé en mai en France et numéro 1 en termes d’immatriculation de SUV premium en juin en France.

Le Groupe PSA maintient également sa position de leader sur le marché des véhicules utilitaires avec une part de marché stable à 24,7 %.

Pour ce qui est du Moyen-Orient – Afrique, la part de marché du Groupe PSA a augmenté sur ses principaux marchés: Maroc (+ 4,7 points), Égypte (+ 3,5 points), Algérie (+ 2,7 points) et Turquie (+ 0,5 pt).

L’évolution des ventes est impactée par l’arrêt des activités en Iran et le ralentissement du marché turc (-44,8%).

Avec le démarrage de la production à l’usine de Kenitra au Maroc, le Groupe sera en mesure de produire des modèles répondant aux attentes des clients et servant ses ambitions commerciales dans la région.

S’agissant de la Chine et Asie du Sud-Est, et dans un marché chinois en fort recul, les ventes du Groupe sont en baisse de 62,1%. DS a maintenu ses parts de marché.

Le Groupe travaille sur des plans d’action avec ses partenaires pour faire face aux enjeux actuels et abaisser le seuil de rentabilité des JVs.

L’offensive électrique est en cours avec le lancement des Peugeot 508L PHEV, BEV Peugeot 2008 et DS 3 CROSSBACK en 2020.

Les exportations du hub malaisien NAM ont démarré avec les Peugeot 3008 et 5008.