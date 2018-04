Publicité en ligne: La qualité du support paie selon Buzzeff

Un récent sondage mené par YouGov en février et mars 2018 à la demande de Buzzeff Moyen-Orient Afrique (MEA), révèle que près des deux tiers des répondants marocains (61%) sont plus susceptibles de faire confiance à une marque qu’ils voient sur un site premium (un site web de bonne réputation avec un contenu professionnel et de qualité), avec 54% affirmant qu’ils sont plus susceptibles d’acheter un produit lorsqu’il est promu dans de tels environnements. » Ces résultats confirment l’une des principales croyances de Buzzeff : attirer l’attention du public n’est pas suffisant, l’environnement dans lequel vous atteignez votre public (Premium et dédié VS Social et encombré) est tout aussi important. Les marques nationales sont de plus en plus conscientes de cette réalité, surtout après les incidents de brand safety rencontrés par de grands annonceurs depuis 2017. La publicité digitale peut mettre le capital marque à risque, les marketeurs doivent être vigilants et exiger de leurs partenaires une promotion publicitaire premium, viewable et brand-safe », a commenté Jérôme Mouthon, fondateur et président de Buzzeff MEA.

Née du besoin d’un meilleur contrôle et d’un système amélioré contre le contenu inapproprié et les mauvais placements publicitaires, la brand safety devient une composante de plus en plus importante de la publicité digitale. Les marques nationales et internationales sont devenues plus stratégiques quant au placement de leurs publicités. Aussi, 60% des répondants marocains ont souligné qu’ils sont plus susceptibles de regarder des publicités qui n’interfèrent pas avec leur expérience en ligne, et 77% ont affirmé qu’ils sont plus susceptibles de regarder une publicité qui est en relation avec le contenu ou l’article qu’ils seraient en train de lire en ligne.