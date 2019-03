Puissance militaire: Global Firepower classe le Maroc 7è en Afrique

Le Maroc a reculé dans le palmarès établi par le site spécialisé Global Firepower. Dans son classement annuel 2019 des plus grandes puissances militaires, le Maroc occupe la 60e place sur 137 pays évalués. Avec un budget militaire de 3,4 milliards de dollars, l’armée marocaine est classée 60e dans le monde et 7e au niveau du continent africain.

Les Forces armées royales (FAR) sont classées à l’international juste derrière l’armée de Slovaquie (59e) et celle de Singapour (58e). Au niveau africain, le Royaume occupe la 7è place. C’est l’Egypte qui se trouve à la première place (12e au niveau mondial), suivie de l’Algérie (27e), l’Afrique du sud (32e), le Nigeria (44e), l’Ethiopie (47e) et l’Angola (57e). La Tunisie (80e), occupe pour sa part la 12e place en Afrique. L’Algérie et la Tunisie, respectivement 23e et 77e en 2018, ont donc également perdu des places au classement 2019.

Le classement des dix premières armées du monde ne présente pas de surprises. Ce sont les Etats-Unis trustent toujours la première place, avec un budget militaire de plus de 716 MM$, suivis, de loin, par la Russie, la Chine, l’Inde, la France, le Japon, la Corée du sud, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Allemagne. C’est le Bhoutan (Asie du sud) qui ferme le classement au niveau mondial (137e) et le Libéria au niveau africain (34e).

Pour rappel, le classement établi par Global Firepower fait valoir plus de 55 facteurs pour déterminer le score de l’indice de puissance d’un pays donné, dont la taille de la population, la population en âge de travailler, la population en âge d’être mobilisée, le nombre de tanks, d’avions, de navires de guerre, le budget militaire, et la dette extérieure… Il ne repose pas seulement sur le nombre total d’armes disponibles dans un pays ni sur l’efficacité et la qualité d’une armée de métier, mais se concentre sur la diversité des armes dont ce dernier dispose. La capacité nucléaire n’est pas prise en compte dans ce palmarès.