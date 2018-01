Pyongyang et Séoul réactivent le «téléphone rouge»: Washington sceptique…

La présidence sud-coréenne a qualifié de « très significative » la réouverture de la ligne téléphonique entre les deux Corées. Une ligne qui en réalité n’avait jamais été physiquement coupée : Pyongyang refusait simplement de répondre au téléphone depuis février 2016.

Cette réouverture confirme l’intention de la Corée du Nord de discuter de sa participation aux Jeux olympiques d’hiver. Séoul espère de son côté que ces pourparlers amèneront ensuite à discuter d’autres sujets, notamment du nucléaire.

En dépit de l’enthousiasme de Séoul à l’idée de reprendre le dialogue, le doute est de mise aux Etats-Unis. « C’est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas – nous verrons ! » a réagi Donald Trump dans un tweet, mardi dernier.

Le département d’Etat américain se dit prêt à accepter une rencontre intercoréenne, mais il affirme douter de la « sincérité de Kim Jong-un ». Il craint que la main tendue par le régime ne vise en réalité à « enfoncer un coin » dans l’alliance entre Séoul et Washington.

Un peu plus tôt, D. Trump a d’ailleurs violemment réagi au discours du dirigeant nord-coréen dans lequel il affirmait que « le bouton nucléaire » était sur son bureau. « Moi aussi j’ai un bouton nucléaire sur mon bureau, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que celui[de Kim Jong-un] », a-t-il tweeté. Ahurissant de la part du dirigeant de l’Empire US.