Y a-t-il un seul type d’Arabes ? Posée aussi prosaïquement, la question n’est pas pour heurter les partisans d’un « panarabisme » débridé. Comme elle ne cherche nullement à couvrir d’un quelconque voile de légitimité les dérives sectaires qui ont conduit à l’expérimentation, avec plus ou moins de réussite, de la très célèbre « théorie du chaos » dans divers endroits sur l’échiquier du « monde arabe » qui s’étend de l’Atlantique à la Mer rouge. Même si la même question tire, elle, sa légitimité des deux postulats précédents.

En tout cas, à l’issue du récent sommet de Varsovie auquel ont pris part nombre de diplomates arabes « invités » par les Américains à « partager le pain » avec le chef du gouvernement israélien, on est tenté de dire qu’il y a deux types d’Arabes. On trouve ceux qui assimilent le « deal du siècle » promu par l’actuel patron de l’administration américaine à une « gifle du siècle » qu’ils refusent d’avaliser. Tel est le cas des Palestiniens qui, dans un élan unitaire, rejettent les prescriptions américaines pour redynamiser un processus de paix israélo-arabe qui donne tout à Tel-Aviv et des miettes aux Palestiniens. Processus « mort et enterré », comme le rappellent nombre de leaders de l’Autorité palestinienne qui ont eu fort à faire pour sauver le processus d’Oslo. Et ils ne sont pas les seuls à partager le rejet de cette Pax Americana, puisqu’ils sont rejoints en cela par des pays qui gèrent tant bien que mal les efforts de partition dont ils sont l’objet, comme c’est le cas de la Syrie et du Yémen. Comme par une large majorité des opinions arabes qui ont été biberonnées depuis 1948, date à laquelle l’Entité sioniste a été créée au grand dam du droit des Palestiniens, poussés à l’exil, à honnir l’occupant israélien.

A contrario, il y a le reste, tout le reste constitués pour l’essentiel de régimes dont la survie ne tiendrait qu’à un fil sans la présence américaine. Comme l’a rappelé l’actuel hôte de la Maison Blanche en évoquant les pétromonarchie du Golfe. On comprend dès lors les raisons qui ont poussé les représentants de ces Etats à souligner depuis Varsovie que la question palestinienne ne relève pas de la priorité de l’heure. Le plus urgent des danger à affronter étant l’Iran soupçonné, à tort ou à raison, à vouloir étendre ses tentacules sur l’échiquier du monde arabe. Le raisonnement a été développé par Adel Al Jubeir qui gravite toujours autour de la machine diplomatique saoudienne. En adoptant cette logique-là, ils ne font pas preuve d’une quelconque ingénuité puisqu’ils épousent les desseins actuels d’Israël. Cet Etat juif qui s’assume dans ses nouvelles fonctions d’entité ségrégationniste en faisant tout pour judaïser toute la Palestine, de la « Mer à la rivière », en réduisant les ayants droits, les Palestiniens en l’occurrence, en de simples citoyens de seconde zone juste propres à déraciner pour les réimplanter ailleurs dans des foyers de réfugiés. On comprend dès lors la portée du shake hands entre Netanyahu, chef du gouvernement israélien, -qui courait derrière les caméras pour immortaliser le moment-, et Youssouf Bin El Alawi, patron de la diplomatie omanaise. Ce dernier appelant à se projeter dans l’avenir sans un regard vers le passé. Autant dire qu’il s’évertue de la sorte à lobotomiser le peuple palestinien qui réclame ses droits foulés aux pieds depuis 1948. Et chemin faisant à rendre le reste des Arabes qui croient encore en la noblesse et en la justesse de la cause palestinienne amnésiques. Sauf qu’en face, non seulement à continue à alimenter les braises de la Shoha, mais aussi et surtout on s’échine à fabriquer un récit qui n’a rien à voir ni avec l’Histoire, ni avec la géographie !